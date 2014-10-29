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В Приморье удвоены взносы участников программы софинансирования пенсии

29 Октября 2014, 13:32 | Приморье

Всем жителям Приморского края, участвующим в Программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, государство перечислило на личные счета в ПФР суммы, равнозначные их взносам в 2013 году.

Получить накопившиеся на лицевых счетах средства участники Программы государственного софинансирования могут сразу после выхода на    пенсию, в том числе досрочную. Порядок выплаты зависит от соотношения размера накопительной части пенсии к общей сумме страховых взносов. Это может быть единовременная выплата, срочная выплата или выплата накопительной части пенсии.

Сегодня участниками Программы государственного софинансирования пенсии являются почти 16 млн россиян. В Приморском крае в Программу вступили более 133 тысяч жителей. В 2013-м году в рамках Программы государственного софинансирования пенсий от жителей Приморского края поступило в ПФР 290,5 млн рублей.

Напоминаем: участники Программы, которые еще не осуществили своего первого платежа, должны уплатить страховые взносы в размере от 2 тыс. до 12 тыс. рублей до конца 2014 года. В этом случае они смогут рассчитывать на получение от государства соответствующей финансовой поддержки на следующий год.

Подробная информация о Программе государственного софинансирования пенсии - на сайте www.pfrf.ru и по телефону Центра консультирования граждан 8 800 510-55-55 (круглосуточно, по России звонок бесплатный).

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: пенсия  софинансирование  ПФР 



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