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В Дальнегорске спасли раненого лебедя
По предварительной информации, 24 октября возле озера, расположенного в полутора километрах от села Рудная Пристань, сотрудники правоохранительных органов задержали браконьера, который застрелил одного лебедя и ранил другого. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Полицейские обратились за помощью в Дальнегорский поисково-спасательный отряд - филиал ФГКУ «ДВРПСО МЧС России»: раненый лебедь упал в воду на середине озера, он не мог ни взлететь, ни плыть. Спасатели доставили к озеру лодку, вытащили птицу и повезли в ветлечебницу. Там выяснилось, что необходим рентген. Спасатели отправились в обычную больницу, где лебедю сделали рентгенный снимок и затем операцию.
По информации спасателей, на сегодняшний день необычный пациент ветучреждения идёт на поправку. Браконьеру грозит уголовная ответственность.
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