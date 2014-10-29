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Владивосток становится приморской Москвой
По инициативе глав муниципалитетов в столице Приморья было подписано соглашение о создании Владивостокской агломерации. В нее вошли Владивостокский и Артемовский городские округа, Надеждинский и Шкотовский муниципальные районы. Со стороны администрации края соглашение с главами четырех муниципалитетов подписал губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
По соглашению, агломерация предполагает объединение населенных пунктов без изменения их границ. Это позволит муниципальным образованиям проводить скоординированную градостроительную политику, формировать единую политику управления, развивать транспортную, инженерную и социальную инфраструктуру. Перераспределение полномочий станет возможным в рамках проводимой в Приморье реформе местного самоуправления.
Стороны договорились о разработке концепции социально-экономического развития Владивостокской агломерации. Она будет направлена на формирование единой инженерной инфраструктуры, увеличение объемов жилищного и социального строительства за счет бюджетов всех уровней и привлеченных инвестиций.
Также соглашение предполагает создание межмуниципального совета, состоящего из представителей исполнительной власти входящих в агломерацию муниципалитетов.
Напомним, сегодня проходит урбанистическая конференция «Дальний Восток завтра: инструментарий позитивных перемен». В ходе которой Владимир Миклушевский отметил, что одна из задач Владивостокской агломерации - развитие транспортной доступности и возможность жителям выбрать, где им удобно жить и работать.
«В рамках проводимой реформы местного самоуправления на краевой уровень будут переданы полномочия в реализации градостроительной политики, правил землепользования и застройки этих муниципальных образований», - отметил Владимир Миклушевский.
Губернатор также акцентировал, что во Владивостокскую агломерацию войдет территория опережающего развития в Надеждинском районе и крупный проект - игорная зона в бухте Муравьиная.
«Жители агломерации должны получить доступ к современной медицине, образованию. К тому же с созданием агломерации мы сможем решить важную задачу, которая пока не под силу Владивостоку - обеспечить землей многодетные семьи и семьи, с двумя детьми», - добавил Владимир Миклушевский.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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«Жители агломерации должны получить доступ к современной медицине. . . угу, должны. . . Они элементарных медуслуг номально получить не могут, с бооольшим трудом. Врачей все меньше и меньше. Зарплата копейки, зато отчитались по бумажкам средняя зарплата у них хорошая. Только почему-то увольняются врачи от такой хорошей зарплаты.