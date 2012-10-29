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В Приморском крае установят информаты с доступом к порталу госуслуг
С помощью инфоматов можно начать процедуру регистрации на портале www.gosuslugi.ru, узнать информацию о государственных и муниципальных услугах, а также получить их в электронном виде.Самые популярны услуги – получение заграничного паспорта, информация о штрафах от ГИБДД, информация о состоянии индивидуального счета застрахованного лица. Программное обеспечение инфомата позволяет при получении информации об имеющейся задолженности тут же ее погасить посредством банковской карты. Инфоматы будут установлены в зданиях администраций городских округов и муниципальных образований края или в согласованных с ними помещениях. Бесплатный сервис предназначен для тех граждан, кто еще не имеет доступа в интернет.
В настоящее время два инфомата от «Ростелеком» уже работают во Владивостоке: в офисах «Ростелекома» на ул. Светланская, 57 и на пр. Красного знамени, 37.
По последнему адресу можно также получить код активации для создания личного кабинета на портале госуслуг. Напомним, что код активации можно получить двумя способами: по почте (в течение двух недель) или за 15-20 минут в офисе «Ростелекома». В ближайшее время еще один пункт выдачи кодов активации планируется открыть в Уссурийске, сообщает отдел по связям со СМИ ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.
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