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В Приморье заработал «Народный контроль»

29 Октября 2012, 16:31 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября, ZRPRESS. За первый месяц работы интернет-портала «Мой регион» сюда поступило 39 заявок от жителей края. Как сообщили в департаменте связи и массовых коммуникаций Приморского края, по 7 из них уже приняты решения, остальные находятся в работе у специалистов.

Напомним, государственная информационная система «Мой регион» разработана по инициативе губернатора Владимира Миклушевского. Он также предложил создать на сайте сервис «Народный контроль», обеспечивающий обратную связь между жителями края и должностными лицами. Приморцы могут оставлять здесь уведомления по самым разным вопросам и проблемам, а чиновники соответствующих государственных органов обязаны их рассматривать и принимать необходимые меры. По распоряжению губернатора, обращение на портале «Мой регион» является официальным, и на него распространяются все правила и сроки реагирования должностных лиц.

В настоящее время обращения можно оставить в пяти категориях: «Содержание дорог и придорожных территорий», «Содержание и благоустройство придомовых территорий», «Автохамы», «Право землепользования» и «Свалки». Уже поданную заявку любой зарегистрированный на сайте пользователь может поддержать, тем самым подчеркнув общественную значимость вопроса. Так, 39 поданных заявок поддержали 246 человек.

Успешно решены 7 заявок из категории «Содержание и благоустройство придомовых территорий». Все они – в краевом центре. Ликвидирована свалка на берегу Второй Речки, приведена в порядок детская площадка на ул. Героев Варяга, 6, проведены ремонтные работы на ул. Сахалинской, убрана мусорная куча рядом с центральным почтамтом. Восстановлен асфальт, повреждённый в ходе ремонта лестницы к школе №74, заасфальтирован тротуар на Гамарника. Приведена в порядок детская площадка на проспекте 100-летия, 76.

Остальные заявки сейчас находятся в работе. Пользователи сайта могут видеть промежуточные решения, принятые по каждому из обращений, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

По мнению специалистов, такая форма общения граждан и должностных лиц имеет хорошие перспективы: интернет даёт возможность оперативно обмениваться информацией, делает процесс принятия решений прозрачным и открытым для общественности.

«Как только жители Приморья увидят, что по каждому обращению принимается решение, они будут активнее пользоваться возможностями «Народного контроля», - считает директор департамента Алексей Щуров.

Пока на сайте сообщения оставляют жители крупных городов – Владивостока, Находки. Специалисты считают, что вскоре к ним присоединятся граждане и с других территорий края. Чтобы сделать эту возможность более доступной, в будущем году в городах и районах Приморья начнётся установка инфоматов, обеспечивающих выход на портал «Мой регион».

Помимо официального обращения в органы государственной власти и на портале «Мой регион» можно получить наиболее востребованные услуги, в том числе - государственные. Список услуг был сформирован по итогам социологического опроса. Это запись на прием к врачу, в детский сад, оплата налоговой задолженности, штрафов ГИБДД и услуг ЖКХ.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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