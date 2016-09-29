Жители Приморья могут усовершенствовать свой английский язык, не выходя из дома

«МегаФон» представляет жителям Приморского края новую услугу «МегаФон. Английский Язык». Теперь развить навык разговорной английской речи можно в любое время и в любом месте, даже если среди ваших друзей и знакомых нет носителей языка, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Услуга «МегаФон. Английский язык» позволит абонентам оператора найти англоговорящего собеседника для эффективного освоения языка или просто с целью живого общения. Совершенствовать свои навыки разговорной речи можно путем общения с его носителями – пользователями сервиса Wakie из Великобритании, США, Австралии и десятка других стран.

Специально для новой услуги «МегаФон» обеспечил активную аудиторию собеседников численностью 20-25 тысяч человек в день. Чтобы воспользоваться новым сервисом необходимо позвонить на короткий номер 0345 в любое время суток. В первые 7 дней услуга предоставляется бесплатно, в дальнейшем стоимость составит 8 рублей в день. Количество звонков не ограничено, при этом 1 звонок ограничен продолжительностью в 10 минут.

«Отличная идея, буду рекомендовать этот сервис нашим студентам, - говорит Дмитрий Камиль, руководитель сети школ "English to go" и "Speak English". – Зачастую именно разговорный аспект – настоящий «камень преткновения» в изучении английского, и в этом случае небольшая разговорная практика поможет быстро перевести знания в навык реального общения с носителями языка. Возможно, я и сам буду пользоваться этой услугой, чтобы оттачивать собственное произношение».

«Ритм современной жизни таков, что далеко не на все хватает времени. Тем ценнее любое предложение, позволяющее нам выкроить минутку для любимого и нужного занятия, - отмечает Евгений Ермоленко, директор Приморского регионального отделения компании "МегаФон". - Теперь у наших абонентов есть возможность совершенствовать английский, когда угодно и в любом удобном для них месте. И даже в автомобильной пробке можно провести время с пользой: улучшить навыки разговорной речи и понимания на слух носителей языка».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.