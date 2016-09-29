В Приморье вручены награды за заслуги в деле сохранения тигра и леопарда

В рамках празднования Дня тигра на приморской сцене Мариинского театра состоялось вручение благодарностей и почетных грамот Президента Российской Федерации, наград Русского географического общества и Центра «Амурский тигр» за вклад в дело сохранения уникального природного комплекса юга Дальнего Востока, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Торжественная часть мероприятия началась с послания Президента РФ Владимира Путина, прочесть которую был уполномочен Председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр», помощник Президента РФ, начальник Контрольного управления Президента РФ Константин Чуйченко.

"Уважаемые друзья! Приветствую вас на «Дне тигра» во Владивостоке! Отрадно, что этот фестиваль – постоянно развивается. Из инициативы местных специалистов, краеведов – он вырос в масштабный праздник, который привлекает внимание общества к проблемам защиты амурских тигров, окружающей среды в целом. Сегодня в нашей стране увеличивается число заповедников, совершенствуется природоохранное законодательство, реализуются значимые образовательные, благотворительные, гуманитарные акции. Следующий год в России объявлен Годом экологии. Здесь, на Дальнем Востоке, активно претворяются в жизнь программы по восстановлению популяции леопарда, сбережению уникальной морской фауны, редких растений. Важно, что эта работа находит отклик и поддержку все большего числа представителей общественных и волонтерских организаций, СМИ, неравнодушных граждан. В том числе, благодаря таким проектам, как «День тигра». Ведь они – несут огромный просветительский, объединительный потенциал. Служат повышению экологической культуры. Помогают осознать необходимость бережного и рачительного отношения к окружающей среде. Уверен, что организаторы праздника вновь порадуют гостей насыщенной и интересной программой. А сам «День тигра» продолжит расширять творческие горизонты и географию, завоевывать популярность в России и за рубежом. Желаю всем добрых впечатлений и хорошего настроения", - сказано в приветствии Владимира Путина.

Далее, помощник Президента РФ приступил к вручению наград, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе АНО "Центр "Амурский тигр".

Орденом Почета награжден вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко. Отметим, что он удостоен высокой награды за заслуги в деле сохранения тигра и леопарда, развитие охотничьего хозяйства и охотничьего надзора, обеспечивающих охрану и кормовую базу этих редких кошек.

Почетной грамотой Президента РФ награждены:

Амихранов Амирхан Магомедович, заместитель руководителя Росприроднадзора. Принимал непосредственное участие в создании многочисленных особо охраняемых природных территорий в ареале амурского тигра. Внес неоценимый вклад в дело изучения и сохранения редких кошачьих.

Фоминых Ирина Борисовна, заместитель директора департамента международных отношений Минприроды России. Принимала активное участие в организации и проведении саммита по сохранению тигра в г. Санкт-Петербурге, подготовке и проведении учета амурского тигра в 2015 году. Ведет данное направление в рамках международного сотрудничества (GTI и GTF).

Дарман Юрий Алексеевич, с 2000 года директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы, заслуженный эколог России. Принимал непосредственное участие в создании национальных парков «Земля леопарда», «Зов тигра», «Удэгейская легенда», «Анюйский», «Бикин» и других особо охраняемых природных территорий.

Благодарностью Президента РФ награждены:

Воблый Сергей Анатольевич, руководитель оперативной группы КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ Приморского». Более 30 лет занимается охраной амурского тигра. С 2008 по 2013 годы возглавлял государственное охотничье хозяйство «Орлиное». За время его деятельности численность амурского тигра с 2-3 особей на территории хозяйства выросла до 8-10 особей.

Любицкий Геннадий Федорович, специалист-эксперт департамента охотничьего надзора Приморского края. В системе госохотнадзора с 1987 года. Принимал непосредственное участие в подготовке документации для создания особо охраняемых природных территорий в ареале амурского тигра.

Почетной грамотой Русского географического общества награждены:

Баталов Александр Сергеевич, кандидат биологических наук, охотовед, занимающийся внедрением системы неистощительного природопользования. Им создано единственное в крае хозяйство, где сошлись интересы лесопользователей и охотников - ООО «Дурминское», ставшее базой подготовки студентов Дальневосточного лесотехнического института (ДВЛТИ). Более 700 человек прошли здесь науку рационального использования лесных и охотничьих угодий.

Середкин Иван Владимирович, заведующий лабораторией ТИГ ДВО РАН, кандидат биологических наук, доцент. Автор научных и научно-популярных трудов и публикаций, участник многих российских и зарубежных научно-практических конференций по проблемам биологии животных и охране окружающей среды.

Короткова Ирина Павловна, руководитель центра вскрытий и изучения болезней тигра, кандидат ветеринарных наук, доцент. Автор множества научных и научно-популярных трудов области ветеринарии и экспертиз.

Награды Центра «Амурский тигр» получили:

Орел Андрей Анатольевич, специалист-эксперт отдела особо охраняемых природных территорий, работающий в составе группы по разрешению конфликтных ситуаций, пир его участии был спасен не один тигренок-сирота.

Дьячковский Владимир Владимирович, старший инспектор отряд «Северный» КГБУ «Дирекция по охране животного мира Приморского края». Возглавляемая им оперативная группа охотнадзора является лучшей по показателям за 2014 и 2015 годы.

Дорогинский Иван Анатольевич, главный специалист сектора «Южный» отдела государственного охотничьего надзора комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края.

Васильев Владимир Юрьевич, и.о. директора ФГУ «Государственное опытное охотничье хозяйство «Орлиное».

Колесников Владимир Семенович, участковый государственный инспектор Оперативной группы в области охраны окружающей среды на особо охраняемы природный территорий федерального значения Лазовского заповедника.

Кожичев Роман Петрович, старший госинспектор оперативной группы Сихотэ-Алинского государственного заповедника.

Осадчий Роман Владимирович, участковый государственного инспектора по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий краевого государственного казенного учреждения «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края».

Стома Евгений Олегович, заместитель директора по охране «Объединенной дирекции национального парка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь».

Мисяченко Владимир Юрьевич, заместитель начальника таможни по правоохранительной деятельности ДВТУ.

Синилов Сергей Анатольевич, общественная организация охотников и рыболовов «Бархат» Лазовского района.

Завершилась праздничная программа премьерой одноактных балетов «Бемби» и «В джунглях».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.