Почта России представила современные проекты и услуги для приморских издательств

23 сентября на выездном заседании Приморского краевого отделения Союза журналистов России Почта России представила современные почтовые проекты и услуги, направленные на поддержку института подписки.

Дмитрий Магай, руководитель отдела продаж Макрорегиона Дальний Восток», рассказал участникам мероприятия о проекте подписного агентства Почты России, посредством которого издатели получают дополнительные возможности для анализа читательской аудитории и оформления «онлайн» заказов на подписку из любых российских регионов.

Независимо от подписного каталога, Почта России в первом полугодии 2017 года рассчитывает стоимость перевозки и доставки изданий, вошедших в список социально-значимых СМИ, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, со скидкой в размере 30%.

Среди печатных СМИ, которым рекомендована указанная скидка, общественно-политические издания, детско-юношеские, научно-популярные, спортивные, культурно-образовательные, духовно-просветительские, исторические, литературно-художественные издания. В Приморском крае таких изданий семь. Список социально значимых СМИ расширяется каждую подписную кампанию при условии подачи заявки от изданий в адрес Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России.

Также участникам было представлено новое решение для информирования читателей с помощью рассылки директ-мейл. Накопленный опыт и информационная база Почты России позволяют осуществлять точечные фиксированные рассылки с выделением географии адресов и признака домохозяйств, чтобы предложение издательств было доставлено заинтересованным получателям.

«Подобные встречи с издателями позволяют активнее находить совместные решения, позволяющие сохранять тиражи периодических изданий и находить новую читательскую аудиторию», – отметил руководитель отдела продаж Макрорегиона Дальний Восток Почты России Дмитрий Магай.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.