На севере Приморья впервые прошел Фестиваль меда

24 сентября в Лучегорске состоялся фестиваль «Золотая пчела Приморья». Его организовала инициативная группа «Артель пчеловодов» при поддержке главы Пожарского района Приморского края и Амурского филиала WWF России, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Веселый и познавательный фестиваль меда развернулся на центральной площади Лучегорска, столице самого северного, Пожарского района Приморского края, примечательного своей природой. С 2015 года почти половину его площади — 1 млн. 160 тыс. га — занимает национальный парк «Бикин», крупнейшая особо охраняемая природная территория юга Дальнего Востока. И на этой богатой тайгой и рекой земле пчёлы собирают уникальный экологически чистый мёд!

«В былые годы Приморский край поставлял на рынок СССР 22 - 25% от общего всесоюзного медосбора, будучи лишь 1/136 частью огромной территории! Но с начала перестройки, в 90-годы, была разрушена кооперация и рынок сбыта этого полезного продукта, а главный медонос – липа попал под массовую вырубку, - говорит журналист Арина Севостьянова, руководитель инициативной группы местных жителей «Артель пчеловодов». - Одними из первых, кто стал бить тревогу и выступать в защиту ценных лесов в долине рек Бикин и Уссури стали пчеловоды. Так, жители сёл Пожарское и Никитовка, чьи пасеки находились в зеленой зоне, открыто рассказывали о том, что на их медосборных угодьях участились пожары, после чего под видом санитарной выборки негодных деревьев лесозаготовители получили разрешения вести сплошные вырубки леса. Вместе с защитниками природы и экологическими организациями пасечники Пожарского района обращались в надзорные и природоохранные органы, чтобы пресечь передачу защитных лесов лесопромышленникам и обратить внимание, что под топор сегодня идут липа, дуб, ясень, а значит, в скором времени в лесу не будет ни меда, ни ореха, ни грибов, ни зверя. Поэтому наш фестиваль мёда призван не только порадовать людей, но и обратить внимание на ситуацию в пчеловодстве и на потенциальные возможности территории в части его развития»

Идею проведения ярмарки-фестиваля «Золотая пчела Приморья» поддержал глава Пожарского района Станислав Филатов, администрация Лучегорского городского поселения, а активное участие в празднике вместе с пчеловодами приняли коллективы межпоселенческой районной библиотеки и Детской театральной студии «Сорванец», рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

Главные герои праздника – пчеловоды, естественно приехали с продукцией пчеловодства, которую охотно покупали гости медовой ярмарки. А юные артисты – «косолапый» с «пчелкой» - зазывали гостей и провожали к Диво-столу на дегустацию мёда конкурсантов. В этом народном голосовании за «Самый вкусный мёд» победителем стал пчеловод Василий Харитонов, лишь на 8 голосов от него отстал Александр Кулик. Оба они получили грамоты и памятные сувениры, но еще больше - позитивных эмоций. А Михаил Гнатко был удостоен благодарности главы Пожарского района за подвижнический труд в деле изучения возможностей пчеловодства в Приморском крае.

На фестивале подвели и итоги литературного конкурса, который, готовясь к празднику, провела районная библиотека. На суд жюри было представлено 73 произведения в трех номинациях - проза, стихотворение, частушка. Дипломом Гран-при был награжден Юрий Вьюнов, порадовавший прекрасными творческими работами в разных жанрах:

«В туманных, глухих распадках

Тайга, не спеша, цветёт.

Росою густой и сладкой

Пахнет приморский мёд…»

Под русские народные песни все желающие могли отведать традиционный русский напиток – копорский чай, испечь «Самый круглый блин» и узнать о главном медоносе – липе, которая сегодня очень нуждается в защите.

«Фестиваль меда, безусловно, одно из ярких мероприятий проекта, который ведет в этом году инициативная группа «Артель пчеловодов» Пожарского района в рамках программы малых грантов WWF России «Амурская природоохранная коалиция», реализуемой при поддержке Европейского Союза, - комментирует руководитель отдела по развитию зеленой экономики Амурского филиала WWF России Елена Федичкина, побывавшая на празднике. – Пчеловоды как никто другой заинтересованы в сохранении защитных лесов, и в этом наши интересы совпадают. Только с участием местных жителей в общественном контроле за лесопользованием можно привлечь внимание властей и района, и края, к проблемам вырубки липы. Так, по нашим наблюдениям за таможенной статистикой, ликвидный эквивалент экспорта липы из Приморья - то есть, количество заготовленной липы, необходимой для обеспечения экспорта круглого леса и пиломатериалов, - вырос в 20 раз в период с 2008 по 2015 годы, что означает резкий скачок в заготовке этой породы, которая скорее всего превышает разрешенные объемы».

Символично, что дата образования Пожарского района Приморья, 14 сентября, совпадает со Всемирным днем защиты пчёл. Так что совсем не случайно фестиваль меда стал изюминкой празднования 77-го дня рождения района. Ведь здесь живут и «правильные» пчелы, и по-настоящему инициативные люди, готовые поставить таёжное пчеловодство «на крыло».

На фото: Василий Харитонов - победитель в номинации "Самый вкусный мёд". Автор фото Марина Лифанова.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.