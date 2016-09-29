Заказать сертификат на материнский капитал теперь можно на сайте ПФР

...а увеличить пенсию - за счет ухода за иждивенцем

Нюансы назначения пенсий, возможность подать заявление о выплате 25 тыс. рублей из средств материнского капитала, получение фиксированной выплаты, порядок расчета размера пенсии – далеко не весь перечень тем, которые интересуют приморцев, позвонивших на горячую линию в Деловую газету «Золотой Рог».

Подробные ответы наши читатели и пользователи сайта www.zrpress.ru получили от начальника отдела назначения пенсий Отделения ПФР по Приморскому краю Александры ВОВЧЕНКО.

- Сейчас нахожусь в декретном отпуске по уходу за вторым ребенком. Не могу выбрать время для посещения районного отделения ПФР, чтобы получить сертификат на материнский капитал. Слышала, что выдают 25 тыс. рублей из материнского капитала. В этом году я еще успею получить сертификат и деньги? И какова процедура записи на прием?

- Напомню, что в 2017 году сумма материнского капитала составляет 453 026 рублей. В этом году появилось право на единовременную выплату 25 тыс. рублей (в прошлом году было 20 тыс. рублей) из средств МСК. Сегодня ПФР максимально упростил процедуру подачи заявления на сертификат, само его получение и, соответственно, заявку и получение 25 тыс. руб. Записаться на прием в клиентскую службу (в том числе по районам г. Владивостока) можно на нашем сайте по адресу www.pfrf.ru в разделе «Электронные услуги без регистрации».

Вас пригласят на прием в обозначенное в электронном талоне время (выбранное вами при записи), долго ожидать очереди не придется.

Сегодня Пенсионный фонд предлагает новую услугу – одновременную подачу двух заявлений - на сертификат МСК и выплату 25 тыс. рублей - на едином портале на сайте ПФР. Таким образом, заполнив формы заявлений в электронном виде и направив их в наш адрес через сайт, вы сможете получить не только сам сертификат, но и деньги. Их перечислят вам на расчетный счет (в том числе на счет пластиковой карты, который вы укажете в заявлении). Кстати, обращаю внимание семей, уже направивших средства материнского капитала на ипотечный или образовательный кредиты: если после погашения долга перед банком или учебным заведением остались суммы менее 25 тыс. рублей, их также перечислят вам на расчетный счет после подачи подобного заявления. (Более 27 тысяч приморских семей, владеющих материнским (семейным) капиталом, уже подали заявление на единовременную выплату из средств материнского капитала в размере 25 тыс. рублей, 18 800 семей выплату уже получили, – Прим. «ЗР»).

- В прошлом я работающий пенсионер, этим летом я уволилась с работы, но положенной индексации к пенсии так и не получила. Каким образом произойдет перерасчет?

- Действительно, в этом году индексация страховой части прошла только неработающим пенсионерам. Работодатель ежемесячно направляет в адрес ПФР данные о работающих у него сотрудниках за прошлый месяц: в июне за май, в июле за июнь и т.д. Далее сведения должны быть обработаны и только после этого могут использоваться для перерасчета размера пенсий. Таким образом, сведения об уволенных пенсионерах за июль будут использованы для перерасчета им размера пенсии с 1 октября. Пенсионеры, которые были уволены в мае, июне уже получили положенный перерасчет пенсии. Увеличение пенсии в 2016 году составило 4% от размера пенсии. Если, например, пенсия составляет 13 тыс. рублей – увеличение за счет индексации будет более 500 рублей.

Работающим пенсионерам в августе-сентябре был произведен в этом году перерасчет, в максимальном выражении он составил для пенсионеров, продолжающих работать, 214,23 рубля, что равно 3 пенсионным баллам (стоимость одного балла - 71,41 рубля), или 222,81 рубля - если пенсионер оставил работу (стоимость одного балла с учетом индексации -74,27 рубля).

- Получаю пенсию, но продолжаю работать; положена ли мне разовая компенсация в размере 5 тыс. рублей, которую обещают выплатить зимой 2017 года?

- Правительством Российской Федерации было принято решение о единовременной выплате в размере 5 тысяч рублей всем категориям пенсионеров, в том числе работающим. Выплата будет осуществлена в январе 2017 года.

544 тыс. приморских пенсионеров получат единовременную компенсационную выплату в размере 5 тыс. рублей вместе с пенсией за январь 2017 года.

Выплата будет носить беззаявительный характер: обращаться в Пенсионный фонд или подавать заявление не нужно. Единовременная выплата будет осуществлена всем пенсионерам, получающим пенсию по линии Пенсионного фонда России и постоянно проживающим на территории Российской Федерации.

В настоящее время подготовлен соответствующий законопроект, который одобрен правительством РФ и будет рассмотрен Государственной Думой России нового созыва.

- В этом году собираюсь на пенсию. Но, как оказалось, в расчет принимаются также годы, которые я провела в отпусках по уходу за детьми. У меня трое детей, подскажите, какие документы я могу предоставить для увеличения размера пенсии?

- Вместе со всеми положенными документами, копией трудовой книжки и т.д. вы должны предоставить копии свидетельств рождения детей. Если документов окажется недостаточно, то в течение 3 месяцев с момента получения разъяснений вы можете заниматься сбором документов либо специалисты пенсионного фонда могут вам оказать содействие в их получении. Подчас кажется, что прибавка идет на копейки, но это те деньги, что вы заработали и имеете право получать.

Для того, чтобы подготовить документы для установления пенсии, Пенсионный фонд организует заблаговременную работу с гражданами, уходящими на пенсию, в рамках которой специалисты квалифицированно помогут вам сформировать необходимый для назначения пенсии пакет документов. На основании списков граждан, уходящих на пенсию в течение года, - эти списки дают работодатели - специалисты клиентской службы за год до наступления права на пенсию приглашают граждан на заблаговременную работу. Но если вы по каким-то причинам не получили такое приглашение, идите смело сами с документами в Пенсионный фонд по месту жительства.

Также рассчитать размер своей потенциальной пенсии можно на пенсионном калькуляторе www.pfrf.ru, где вы введете все показатели, которые в настоящее время используются при расчете размера пенсии (ваш стаж, данные о заработке, о количестве детей, службе в армии) и получите ориентировочный размер вашей пенсии.

- Я уже пенсионер, а дочь - студентка, учится в другом городе. Разумеется, приходится помогать, оплачивать общежитие и другие расходы. Слышал, что положены определенные доплаты к пенсии для таких категорий граждан.

- Фиксированные выплаты к страховой части пенсии положены не только вам, но и всем гражданам пенсионного возраста, которые имеют на иждивении нетрудоспособных членов семьи, несовершеннолетних детей или детей до 23 лет, обучающихся в средне-технических или высших учебных заведениях. В вашем случае для оформления фиксированной выплаты необходимо обратиться в пенсионный фонд по месту жительства и предоставить свидетельство о рождении ребенка, справку с места учебы и регистрации вашей дочери в общежитии учебного заведения, договор на обучение (если он есть) и другие документы, подтверждающие, что вы несете дополнительные расходы по содержанию дочери.

Кстати, в семьях, где супруг и супруга достигли пенсионного возраста, один из них может взять другого на иждивение и получать фиксированную доплату к пенсии. Во всех случаях размер фиксированной выплаты увеличивает страховую часть пенсии – 4558, 93 рубля – более чем на 1500 рублей; если таких иждивенцев двое, то увеличение составит более 3000 рублей.

- Я работающий пенсионер, мне неудобно отпрашиваться с работы, чтобы решать вопросы, связанные с пенсией. Но сейчас очень многие государственные органы работают с людьми через интернет. Есть ли такая возможность у пенсионного фонда?

- Такая возможность существует. Сегодня на сайте ПФР - его адрес: www.pfrf.ru - размещен «Личный кабинет» гражданина, с помощью которого можно получить большинство услуг ПФР. Вы можете подать 7 видов заявлений в электронном виде, заказать справки и документы, записаться на прием и многое другое. Граждане, которые не являются пенсионерами, могут проверить сведения о своих пенсионных правах, которые сформированы на основе данных, полученных от работодателей.

- В газетах пишут, что в январе всем пенсионерам выплатят по 5 тысяч рублей. А еще будут повышать пенсии в 2017 году?

- Конечно же, повышение будет. В своем недавнем выступлении председатель правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ отметил, что принято решение с 2017 года вернуться к прежнему порядку индексации, то есть в полном объеме, исходя из фактической инфляции за прошлый год для страховых пенсий и по росту уровня прожиточного минимума пенсионера для пенсий по государственному обеспечению. С учетом такого повышения пенсий уже подготовлен проект бюджета Пенсионного фонда России на 2017–2019 гг.

Поэтому уже 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы исходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год. Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2017 будет проведена с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за 2016 год.

- Я слышала, что сейчас размер пенсии зависит от баллов. Что это такое и как они начисляются?

- Да, действительно, с января 2015 года введено новое понятие «пенсионный балл». Пенсионный балл – это такой параметр, которым оценивается каждый календарный год трудовой деятельности человека с учетом ежегодных отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд России и варианта пенсионного обеспечения.

Однако пенсионные баллы начисляются не только когда человек работает. В жизни существуют периоды так называемой социально значимой деятельности. Человек в это время не имеет возможности работать, но ему начисляются пенсионные баллы, и его страховая пенсия формируется.

Например, за 1 год военной службы по призыву, ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за гражданином, достигшим 80 лет, а также за первым ребенком начисляется 1,8 балла. 1 год ухода за вторым ребенком – 3,6 балла, а 1 год ухода за третьим и четвертым ребенком – 5,4 балла.

Подготовила Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

КСТАТИ

Несгораемые накопления

Ранее сформированные пенсионные накопления россиян не пропадут при переходе к новой модели пенсионных накоплений, которую разрабатывают Минфин и ЦБ, - эти средства предлагается перевести в новую систему, заявил глава Минфина Антон СИЛУАНОВ.

«То, что накопилось, естественно, останется, будь то в негосударственных пенсионных фондах, будь то «молчуны» в государственной управляющей компании пенсионного фонда. Все эти накопления, безусловно, останутся», - сказал Силуанов в интервью радиостанции «Коммерсант ФМ». Он пояснил, что эти средства войдут в новую накопительную систему.

При этом Силуанов подчеркнул, что Минфин не видит возможности дальнейшего существования нынешней системы пенсионных накоплений. Он отметил, что возможности государства ограничены и сегодня при средней заработной плате 34 тыс. рублей средняя пенсия составляет 13 тыс.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.