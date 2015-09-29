Приморье атаковали колибри

Глобальное потепление, похоже, продолжает свое победное шествие по планете. В Приморском крае одно за другим появляются виды животных, явно не характерных для наших широт. Так, одно за другим появляются сообщения, что в разных концах Приморья очевидцы заметили или даже зафиксировали на фото и видео диковинную птицу колибри, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Сначала было сообщение с острова Русский. Многие просто не поверили этому факту. Появились предположения, что птица просто улетела у кого-то из клетки. Топом пришло сообщение из Находки, где житель города зафиксировал на фото колибри, летающую над клумбой.

А сегодня в деловую газету «Золотой Рог» пришло сообщение, что колибри уже вовсю летают и в столице края. Так, учащиеся лицея, что при медицинском университете даже смогли сфотографировать колибри, которая летала над клумбой возле главного корпуса ТГМУ (см. фото).

Согласно данным из «Википедии», «Коли́бри (лат. Trochilidae) - семейство мелких птиц, единственное в отряде колибриобра́зных (лат. Trochiliformes). Известно более 330 видов. Происходят из Америки (от Южной Аляски и Лабрадора до Огненной Земли). Единственная в мире птица, способная летать назад».

Газета «Золотой Рог» уже связалась со специалистами ДВО РАН, которые пообещали уже в ближайшее время прокомментировать факт появления в Приморье пташек из далекой Америки.

Фото Дарьи ПУШКАРЁВОЙ.