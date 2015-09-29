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Приморье атаковали колибри

29 Сентября 2015, 16:09 | Приморье

Глобальное потепление, похоже, продолжает свое победное шествие по планете. В Приморском крае одно за другим появляются виды животных, явно не характерных для наших широт. Так, одно за другим появляются сообщения, что в разных концах Приморья очевидцы заметили или даже зафиксировали на фото и видео диковинную птицу колибри, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Сначала было сообщение с острова Русский. Многие просто не поверили этому факту. Появились предположения, что птица просто улетела у кого-то из клетки. Топом пришло сообщение из Находки, где житель города зафиксировал на фото колибри, летающую над клумбой.

А сегодня в деловую газету «Золотой Рог» пришло сообщение, что колибри уже вовсю летают и в столице края. Так, учащиеся лицея, что при медицинском университете даже смогли сфотографировать колибри, которая летала над клумбой возле главного корпуса ТГМУ (см. фото).

Согласно данным из «Википедии», «Коли́бри (лат. Trochilidae) - семейство мелких птиц, единственное в отряде колибриобра́зных (лат. Trochiliformes). Известно более 330 видов. Происходят из Америки (от Южной Аляски и Лабрадора до Огненной Земли). Единственная в мире птица, способная летать назад».

Газета «Золотой Рог» уже связалась со специалистами ДВО РАН, которые пообещали уже в ближайшее время прокомментировать факт появления в Приморье пташек из далекой Америки.

Фото Дарьи ПУШКАРЁВОЙ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: орнитология  глобальное потепление  птица  экология 



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Комментарии

  • Псевдоним16:35, 29.09.2015#

    Это бабочка - БРАЖНИК довольно распространенная и всегда обитающая у нас в крае. Учите биологию писаки сенсаций

  • Псевдоним16:41, 29.09.2015#

    Чё больной на фото посмотри!!

  • заноз16:39, 29.09.2015#

    Хочу вас всех расстроить, но это не колибри, а бражник))

  • Zade16:49, 29.09.2015#

    Учитывая наличие клюва?

  • ботаник20:14, 30.09.2015#

    это не клюв а хоботок, . Если присмотритесь - он скручивается

  • Псевдоним16:50, 29.09.2015#

    Они в Австралии)))

  • Псевдоним16:56, 29.09.2015#

    Такие"колибри"каждый год появляются примерно в одно и то же время)))тоже мне-открытие сделали. . . бабочку с птичкой спутали))

  • Псевдоним16:57, 29.09.2015#

    Колибри тут делать нечего, ночные температуры не очень благоприятны. А бабочку такую я еще в детстве путал с колибри. Но это возраст, сейчас уже повзрослел, мозги появились. А у многих его нет.

  • 12317:00, 29.09.2015#

    Смешно почему специалисты ДВО РАН сразу не смогли прокоментировать. А простые граждани сразу ответ нашли.

  • Чудесато17:10, 29.09.2015#

    На фото даже можно рассмотреть характерный рыжеватый окрас задних крыльев бражника. Но народ так хочет верить в сказку. :Р

  • Псевдоним17:36, 29.09.2015#

    Это языкан

  • РїСЃРµРІРґРѕРЅРёРј23:36, 29.09.2015#

    что за бредятина?это бабочка крупная из бражниковых в это время часто летает почти каждый год видно их.

  • РїСЃРµРІРґРѕРЅРёРј23:37, 29.09.2015#

    сегодня не первое апреля

  • РїСЃРµРІРґРѕРЅРёРј23:38, 29.09.2015#

    у меня таких фоток с мобилы с прошлых лет пруд пруди. рядом с домом на клумбах летают. учите мат. часть!!!

  • РїСЃРµРІРґРѕРЅРёРј23:39, 29.09.2015#

    это не золотой рог. а жолтый!!! оплот жолтой прессы!

  • Zade12:31, 30.09.2015#

    Гы!

  • Псевдоним14:17, 30.09.2015#

    мда. . . . писаки такие писаки)))бабочка-бражник это)учите биологию знатоки!может она в полете и похожа отдаленно на колибри, но увы и ах это не она!да и колибри яркой окраски и в наших широтах не обитает!

  • Псевдоним11:00, 05.10.2015#

    у меня есть виде седня снял на камеру

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