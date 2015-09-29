Во Владивостоке отметят Всемирный день вегетарианца

Кафе «Ганга» приглашает провести вместе месяц вегетарианской осознанности

Всемирный день вегетарианца, который весь мир отмечает уже почти 40 лет, отметят 1 октября и во Владивостоке. С этого дня начинается так называемый «месяц вегетарианской осознанности», который включает в себя череду тематических мероприятий и продолжается до Международного дня вегана, который празднуется 1 ноября.





Как рассказал директор вегетарианского кафе «Ганга» Максим ЕФИМОВ, для полноценной и радостной жизни осознанным должно быть и принятие пищи, и каждое действие и даже мысль.

«Человек должен всегда, каждый миг понимать, для чего он живет, какова цель любого действия. Так он сможет понять и реализовать свою природу, почувствовать и выполнить свою миссию в этой жизни. И, благодаря этому, стать счастливым, - уверен он. - Обычно нам мешает сделать это «мусор», ненужные для нашего счастья штампы, навязанные с разных сторон сомнительные принципы и дешевые «ценности» современной технологичной действительности. Но чтобы почувствовать себя на своем месте, нужны ясный разум и внутренний стержень. А вот здесь уже никак без собственных усилий: режим дня, правильное, чистое питание и никаких интоксикаций! Что важнее: цель моей жизни или никчемная рюмка алкоголя? Духовное развитие, глубокая внутренняя работа или сомнительное удовольствие от курения? И результат обязательно будет, нужны лишь смелость и стойкость. Как сказал один мудрец: «По-настоящему ценно в жизни только то, что нельзя купить за деньги». Как много у нас в жизни таких богатств?»

У индейцев есть пословица: «Плыть по течению может даже мертвая рыба». И то место, где мы окажемся в этом случае, не наша мечта, а воля течения реки. Скорее всего, там будет много мусора и других «дохлых рыб». Человек – целостная разумная система, и то, какие продукты он выбирает, влияет не только на здоровье, но и на ясность и широту мышления, настроение, способность к концентрации. «Я порой замечаю, как посетители нашего кафе, попадая в благоприятную атмосферу, вкушая энергетически чистую пищу, начинают буквально расцветать на глазах. Появляются доселе не замечаемые пути решения проблем, а многие проблемы и просто исчезают», - рассказал Максим Ефимов. Люди становятся чуточку счастливее, начинают жить осознано – и в этом радость от выполненной миссии.

Кроме того, делая выбор в пользу вегетарианства, его сторонники уменьшают число страданий живых существ на земле. Есть и экологический момент, связанный с тем, что под кормовые культуры для разведения коров и свиней вырубаются огромные площади лесов, а затем производство отходов резко растет. А духовный аспект справедлив для любой религии - достаточно вспомнить систему постов в христианстве. Неудивительно, что число вегетарианцев в мире неуклонно растет. Среди них немало знаменитостей. Кстати, на стенах кафе висят их портреты с цитатами о пользе вегетарианства.

Стать вегетарианцем весьма просто – надо просто решить это для себя и не есть мясо, рыбу и яйца. Рецептов нынче море. Надо победить свою лень и отговорки. Желательно использовать многообразие специй – благо, хороший выбор есть в магазине при кафе «ГАНГА». Также в «Ганге» есть буфет со свежевыжатыми соками, смузи, молочными коктейлями и кулинарией. А полюбившийся владивостокцам магазин при кафе, как всегда, радует широким ассортиментом продуктов здорового питания. Поэтому поклонники вегетарианской кухни могут продолжить с ней знакомство дома. Тем более что ассортимент индийских специй и многообразие кулинарных книг дает большой простор для творчества.

«В природе, как известно, есть шесть вкусов: кислый, сладкий, горький, соленый, острый и вяжущий, - и пища, в которой все они присутствуют, дает человеку максимальное насыщение и удовлетворение, - продолжает Максим Ефимов. - Индийские специи не только дают всю гамму вкуса, но еще и позволяют насытить ум и к тому же невероятно полезны. Куркума, например, очищает кровь, асафетида улучшает пищеварение. Эксперименты с ними - это очень увлекательный процесс!»

Отметим, что в этом году кафе стало еще современнее. Появились тематические группы в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook, на страничках которых можно не только прочитать о новых акциях или узнать рецепты простых и вкусных блюд, но и получить полезные знания о здоровом питании и правильном образе жизни.

Первым шагом на пути к вашей новой, осознанной жизни может стать вегетарианство. И лучший повод сделать это – прийти на празднование Всемирного дня вегетарианца 1 октября в вегетарианское кафе «Ганга», где состоится традиционная праздничная беспроигрышная лотерея для гостей кафе с чудесными благоприятными подарками.

Кафе «Ганга»: Владивосток, Океанский пр-т, 69, ТЦ «Галерея», тел. (423)245-08-11. Время работы - с 9.00 до 19.00 (выходные - с 10.00 до 20.00). Реклама.