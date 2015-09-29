Приморцам в октябре зададут "пару вопросов"

Насколько целесообразен «материнский капитал» и нужно ли продолжать эту программу, сколько детей имеют или собираются иметь приморцы и о скольких мечтают, насколько образованна молодежь, где учится и связывает ли планы на будущее с Россией - ответы на эти и десятки других важных вопросов даст микроперепись населения, что пройдет с 1 по 31 октября 2015 года в Приморье и охватит как горожан, так и жителей сельской местности, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Микроперепись - это выборочное обследование, которое затронет 1,7% населения страны. Всего предполагается опросить 2,5 млн человек во всех регионах России, из них 32,8 тыс. - в Приморском крае.

Ответы населения позволят получить данные о современном социально-демографическом положении в стране, проанализировать актуальность действующих программ развития и разработать новые. Поэтому чем правдивее они будут, тем реальнее будет картина состояния общества.

«Приморские статистики к микропереписи готовы, - говорит руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ. - Переписчики обучены и снабжены всем необходимым, узнать их можно будет по синему портфелю с надписью «Росстат», светоотражающему браслету с таким же логотипом и планшетному компьютеру. У каждого - именное удостоверение, которое можно будет сверить с паспортом. Общение с переписчиком займет не более 15 минут. Ответы на вопросы заносятся в электронный опросный лист со слов опрашиваемого, без указания фамилии. Ни паспорт, ни другие документы предъявлять не требуется. Конфиденциальность информации, как и прежде, гарантируется. Вся собранная информация будет обезличена и защищена от несанкционированного использования. Итоги микропереписи будут использоваться для получения официальной статистической информации и представляться только в виде обобщенных цифровых данных».

«Опросный лист содержит 28 вопросов, в т.ч. уже привычные - о дате и месте рождения, поле, состоянии в браке, владении языками, гражданстве, национальной принадлежности, продолжительности проживания в данном населенном пункте, предыдущем месте жительства, уровне образования, источниках средств к существованию и т.д., - добавляет зам. руководителя Приморскстата, курирующая микроперепись, Наталья БАУКОВА. - Среди тех вопросов, что включены впервые (их одиннадцать), - как и когда было получено российское гражданство, в каком регионе России опрашиваемый имеет регистрацию (без конкретного названия населенного пункта), сколько детей мужчины и женщины собираются иметь и сколько бы хотели и т.д.».

Микроперепись не заменяет сплошного федерального обследования - Всероссийской переписи населения, которая, как и планировалось, пройдет в 2020 году, - но позволяет получить статистический срез современного общества, подвести важные промежуточные итоги и на их основании принять актуальные для населения страны социально-экономические программы. Сколь эффективны они будут, зависит от того, насколько правдивы в своих ответах будем все мы.