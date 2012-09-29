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В Арсеньеве установлен на постамент вертолет Ми-24
ПРИМОРЬЕ, 28 сентября, ZRPRESS. В Арсеньеве 25 сентября произошло знаковое для горожан событие – возле Дворца культуры «Прогресс», в центре города, на постамент установлен вертолет Ми-24.
Эта идея – установить в городе легендарный вертолет – принадлежала ветерану гражданской авиации, руководителю некоммерческого партнерства «Дальневосточный музей авиации» Анатолию БОРТНИКУ. Предложение Анатолия Марковича поддержали глава городского округа А. ДРОНИН и управляющий директор ОАО ААК «Прогресс» Ю. ДЕНИСЕНКО.
Первоначально рассматривались различные места установки вертолета, и в итоге остановились на этом варианте: Ми-24 решено установить на гостевом маршруте возле Дворца культуры «Прогресс», который носит имя авиапредприятия, в течение двадцати лет выпускающего первые советские боевые вертолеты фирмы Миль - «летающие танки». Вертолетом Ми-24 была открыта новая страница в истории предприятия – вертолетостроение. Документы для разрешения на установку вертолета согласовывались в Москве, затем из одной из ближайших войсковых частей Ми-24 прибыл в город. В цехах «Прогресса» вертолет покрасили и подготовили для установки на постамент.
Перед строителями, дизайнерами, конструкторами стояла непростая задача: в очень сжатые строки реконструировать площадь и изготовить стелу, на которой будет установлен вертолет. Задача была довольно амбициозная - выполнить основной объем намеченных работ к юбилею города. В день установки вертолета на площади собрались сотни горожан, работники авиапредприятия, журналисты. Установку контролировали глава Арсеньевского городского округа А. Дронин, управляющий директор ОАО ААК «Прогресс» Ю. Денисенко, А. Бортник. Установка вертолета заняла несколько часов.
- В свое время завод «Прогресс» выпустил более двух тысяч этих боевых машин, - отметил глава города Александр Дронин, - Этот вертолет – своеобразный символ предприятия и нашего города, в его выпуске принимали участие десятки тысяч горожан. Поэтому установка вертолета – знаковое событие для города.
Торжественная церемония открытия монумента состоится 29 сентября в 11 часов – в день, когда пройдут основные мероприятия, посвященные юбилею города.
Татьяна КУРОЧКИНА.
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