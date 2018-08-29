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В Конгрессе США пока не будет приморцев
29 Августа 2018, 12:39 | Приморье
Американский политик из Владивостока Дмитрий ШЕИН, о котором «Золотой Рог» уже рассказывал в одном из августовских номеров, занял второе место на праймериз Демократической партии перед довыборами в Конгресс США.
Однако результат Шеина оказался хорошим для дебютанта. Молодого политика поддержала почти четверть избирателей Аляски, принявших участие в праймериз, сообщает New York Times.
По данным газеты, выходец из России на праймериз получил поддержку 8,4 тысяч избирателей, или 23.1% от общего числа тех, кто пришел на избирательные участки. Победитель праймериз демократов, независимый кандидат Элис ГЭЛВИН, получила поддержку 54,1%.
Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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