Владивостокцы выберут приоритеты благоустройства

В единый день голосования, 9 сентября, в рамках которого пройдут выборы губернатора Приморья, жители Владивостока смогут выбрать еще и приоритеты по благоустройству краевого центра. Все они были сформированы на основе обращений граждан, поступающих в администрацию города.

Что должно быть сделано во Владивостоке в первую очередь – построена новая детская площадка или благоустроен сквер, отремонтирована дорога, лестница или выполнены какие-либо другие работы по благоустройству города – решат горожане. Как рассказали в администрации Владивостока, город в рамках данного проекта условно поделили на 41 участок. В каждом из них на выбор жителей представят от 2 до 6 решений проблемных вопросов конкретного района. Проект, набравший больше всего голосов, будет реализован на каждой из этих территорий уже в 2019 году. Финансирование этих работ будет проводиться из средств краевого бюджета.

В списки работ по благоустройству микрорайонов включены десятки небольших, но таких нужных и важных дел. Среди них - ремонт лестниц на Нерчинской, 48 и Партизанском проспекте, 36, строительство спортивной площадки около школы №8, устройство проезда от Тухачевского, 66 к Карбышева, 17, детская площадка на Чапаева, 24 и многие другие проекты.

«Сегодня у города есть возможности усилить работу по благоустройству, а предложенный проект позволит направить деньги на самые необходимые людям объекты. Я хочу, чтобы микрорайоны города стали удобными для семей с детьми. Именно от нас сегодня зависит то, что будет сделано в нашем городе», - подчеркнула главный врач Перинатального центра Татьяна КУРЛЕЕВА.

«Важная задача, которую перед всеми специалистами городской администрации поставил глава города Виталий ВЕРКЕЕНКО – это работа с обращениями граждан. Все они должны быть не просто приняты, проанализированы, но и выполнены. Самое главное – это не только слушать, но и слышать жителей. Поэтому вся система работы с обращениями жителей претерпела существенные изменения. По обращениям граждан специалисты не только проводят проверки, но и помогают в решении наболевших проблем. Там, где это возможно, работы проводятся в первоочередном порядке, а там, где требуется, к примеру, большое финансирование, разработка проектов и так далее, включаются в ближайшие перспективные планы работ», - сообщили в управлении по работе с обращениями граждан.

Отметим, что глава Владивостока обозначил благоустройство городских территорий главным приоритетом развития приморской столицы. На это тратится значительная часть городского бюджета. Благодаря помощи из краевого бюджета город получит возможность быстро решить еще 41 поставленную жителями задачу.

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток