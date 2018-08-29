Москва для приморцев не резиновая

Столичные вузы нашли еще один способ отказывать детям с Дальнего Востока в приеме. Зато их с радостью встретили учебные

заведения Крыма

Многие выпускники приморских школ этого года, которые решили поступать в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, столкнулись с новой проблемой. Оказалось, что некоторые вузы (как правило, наиболее популярные) откровенно не рады таким потенциальным студентам. Непонятно только - это личная инициатива вузов или такие установки спущены откуда-то сверху?..

Так, одна из девушек, которая пыталась подать документы в несколько столичных вузов, столкнулась с такой проблемой. В разговорах с представителями приемных комиссий, когда они узнавали, что выпускник родом из Приморья, ей говорили, что по новым (?) правилам, все дети из регионов Дальнего Востока теперь должны лично подавать документы в комиссии, а не посредством электронной или обычной почты, как было ранее. Еще раз подчеркиваем, речь идет именно о выпускниках - жителях Дальнего Востока. Когда по просьбе редакции дети перезванивали в приемные комиссии и представлялись жителями других регионов страны, требования самолично приезжать в вуз не звучало. Само собой разумеется, что при чудовищной стоимости авиабилетов в этот период (надеемся никто не заблуждается насчет льготных билетов, которые предназначены для узких категорий населения и заканчиваются буквально за пару часов продажи?!), у подавляющего большинства детей и их родителей просто нет денег на такие вояжи, да и то с сомнительным результатом, поскольку в московские и питерские вузы и так невозможно поступить только по результатам ЕГЭ. Напомним, что в нарушение законодательства, включая Конституцию РФ, которая провозглашает единые правовые нормы на всей территории России, ряд столичных вузов получил право дополнительного испытания поступающих в них. Поэтому даже стобалльника с Дальнего Востока они могут запросто отправить домой.

Выяснить, собственное ли это изобретение вузов, или такие правила спущены сверху, не удалось, поскольку на эту тему с журналистом в приемных комиссиях разговаривать категорически отказывались. Однако то, что это далеко не единственное препятствие, которое городят для детей-дальневосточников вузы Москвы и Питера, наводит на мысль, что кто-то целенаправленно создает барьеры, намереваясь сдержать поток уезжающих из региона. Поскольку понятно, что подавляющее большинство поступавших в вузы столиц, никогда на малую родину не вернутся.

Ранее «Золотой Рог» писал о том, что слухи, что из Москвы в школы Дальнего Востока присылают на Единые государственные экзамены заведомо невыполнимые задания, начинают подтверждаться. В частности, это касается ЕГЭ профильного уровня по математике и особенно информатике. Именно эти экзамены заподозрили в неадекватности, когда по ним уже в который раз подряд приморцы, да и выпускники из ряда других регионов ДФО, не смогли набрать сколь-либо значимых результатов.

Так, сотрудники одного из университетов Приморского края попробовали решить задания по ЕГЭ и… по нескольким пунктам просто не смогли этого сделать. А ведь речь идет о кандидатах наук с многолетним стажем работы! Напомним, что сдача ЕГЭ по данным предметам и в этом году сопровождалась скандалами. В одном случае, когда родители выпускника пригрозили крупным скандалом и судебным разбирательством, контролеры вернули по одному из предметов ему аж 8 честно заработанных баллов. В прошлом году одной из выпускниц проверяющие вернули столько баллов, что девушке их хватило (!) для поступления на бюджет в МГУ. И это только известные случаи. А ведь многие даже не догадываются, что их баллы целенаправленно занижаются, не хотелось бы думать, что по чьему-то приказу.

Школьники Дальнего Востока и без этих ухищрений имеют далеко не выдающиеся баллы. Сказывается катастрофически низкое качество школьного образования в регионе. Взять хотя бы тот факт, что во многих школах региона попросту нет педагогов по целому ряду предметов, в том числе и по которым дети сдают обязательные ЕГЭ. В итоге выпускники региона не могут поступить на бюджетные места даже в местные вузы. Их места все чаще занимают выходцы из западных и разных теплых регионов страны, которые, получив здесь бесплатное образование, уезжают домой.

Так, в одном из учебных заведений Дальнего Востока, готовящем остродефицитные медицинские кадры, зафиксировано рекордное количество поступивших из центральных регионов страны - более 60% от общего количества зачисленных. Понятное дело, что никто из них здесь не останется, а значит, ситуация с медицинскими кадрами станет еще более катастрофической.

Раз уж ЕГЭ выродился во всероссийский обман и вместо универсального мерила знаний стал механизмом деления детей на своих и чужих, то местным властям стоит поставить перед столицей вопрос об обязательном квотировании мест в вузах региона для дальневосточной молодежи. Это сможет сыграть свою роль в том, чтобы остановить все нарастающий поток экономических беженцев из региона. Впрочем, как показало обсуждение пенсионной реформы, во властных кругах смелых (местных?) людей, радеющих за дальневосточников, практически не нашлось.

Между тем, дети дальневосточников, столкнувших с фактическим запретом на поступление в вузы столиц, начали исследовать на этот счет другие города страны. Весьма популярен у дальневосточников в этом году оказался Крымский государственный университет. Согласно официальным данным, которые приводятся на сайте вуза, подавляющее количество иногородних, которые подали документы туда, являются выходцами как раз с… Дальнего Востока. Еще интересная деталь - плата за обучение в вузах центра России (не столичных), как и в российском Крыму, значительно ниже, чем в тех же вузах ДФО. В среднем - согласно статистике - далеко не самые богатые в стране родители студентов-дальневосточников уже даже обещали выйти на акции протеста. Но вузы региона как будто специально делают высшее образование все недоступнее и недоступнее для местных.

Ну и уж совсем отдельная тема - обучение детей с Дальнего Востока России в Китае, Корее, Японии и пр. Только в Поднебесной сегодня учатся около 20 тысяч ребят из региона. И это только начало. Китайцы стремительно расширяют образовательные программы для иностранцев. Все чаще учат их за счет китайских же грантов. Особо талантливых в процессе учебы вычислят и предоставят им хорошую работу. Ну а всем остальным дадут не только неплохие знания, но и привьют чувство безмерного уважения и благодарности к той стране, которая позволила им получить высшее образование.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток