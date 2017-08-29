Мегарегулятор продюсирует финансовую грамотность

Банк России объявляет о проведении второго Всероссийского конкурса на лучшие методические разработки среди рабочих программ и методических материалов по курсу «Основы финансовой грамотности», сообщает Деловая газета «Золотой Рог», со ссылкой на отдел по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России.

Учитель географии из Лучегорской школы №1 Приморского края Ольга АНДРОНОВА стала призером первого Всероссийского конкурса на лучшую образовательную программу по финансовой грамотности, добившись 3 места в номинации «Лучшие методические материалы по финансовой грамотности». Её тематическая презентация стала одной из лучших в России. По словам самой Ольги Владимировны, серьезным подспорьем при подготовке к участию в конкурсе послужил 12-летний опыт преподавания экономики. В прошлом году свои заявки на участие в конкурсе подали более 200 школ со всех уголков страны, почти 100 школ из 45 краев, областей и республик были допущены к участию. Победителями были признаны авторские коллективы 12 школ из одиннадцати регионов России.

В 2017 году в конкурсе также могут принять участие общеобразовательные организации Российской Федерации, включившие курс «Основы финансовой грамотности» в программу на 2017/2018 учебный год в рамках обязательных учебных предметов «Обществознание» или «Экономика», предметов по выбору учащихся, факультативных курсов (модулей) или планирующие включение данного курса в образовательный процесс и имеющие подтверждающие документы о включении.

Цель конкурса – выявление и распространение наиболее эффективных педагогических практик, направленных на повышение финансовой грамотности школьников.

Конкурс организован Сообществом профессионалов финансового рынка «САПФИР», издательством «Просвещение» и Академией повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Минобрнауки России при экспертной и информационной поддержке Банка России.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 28 августа по 13 октября 2017 года. Победители будут объявлены 19 октября на церемонии награждения. Присланные работы будут оцениваться по трем номинациям:

– «Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности основного общего образования (5–9 классы)»;

– «Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности среднего общего образования (10–11 классы)»;

– «Лучшие методические материалы по финансовой грамотности» (в форме презентации).

В каждой номинации определяется один победитель. При этом каждый претендент может подать неограниченное число заявок на участие в различных номинациях. Победитель получит диплом, методические комплекты «Основы финансовой грамотности» (УМК) на один учебный класс, а также соответствующее количество лицензий на активацию электронных версий УМК. Участники конкурса, занявшие вторые и третьи места, получат лицензионную электронную версию УМК для одного учебного класса. Всем участникам будут выданы сертификаты об участии в конкурсе.

Работы победителей в каждой из трех номинаций в начале ноября будут опубликованы на сайтах организаторов конкурса и Банка России.

Регистрация заявок началась 25 августа.