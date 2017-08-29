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Владивосток погрузился в Средневековье
Фестиваль «Владивостокская крепость» объединил исторических реконструкторов со всего Дальнего Востока
На выходных жители и гости приморской столицы погрузились в эпоху Средневековья, благодаря фестивалю исторической реконструкции «Владивостокская крепость». Исторический лагерь развернулся на территории форта Поспелова на острове Русском, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы дает мощнейший толчок развитию событийного туризма в регионе. Одним из самых ярких мероприятий, выделяющих Приморье на туристической арене, выступает фестиваль «Владивостокская крепость».
Исторический лагерь стал местом массовых и индивидуальных сражений, раннесредневековых турниров, реконструкции одного из боёв Маньчжурской операции. В рамках фестиваля работала ремесленная ярмарка, где мастера делились секретами, а также несколько интерактивных площадок, среди которых своей особой атмосферой выделялась «Средневековая пыточная».
Глава владивостокского клуба исторической реконструкции «Гарнизон» Роман ВОЛКОВ сообщил, что в рамках фестиваля проходит официальный отбор команды на всероссийские соревнования.
«Мы готовились к этому турниру с прошлого года. Победители будут выступать в Санкт-Петербурге на всероссийском этапе. В этом виде спорта надо быть очень смелым, важно не бояться, а выходить и драться!», - сказал Роман Волков.
Наталья КОМИССАРОВА, фото автора.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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