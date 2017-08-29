Пляжи нуждаются в защите от туристов

Экологическое самосознание отдыхающих пробуждают штрафы и образовательные проекты

Ливадия – один из самых популярных пляжей Приморского края, который стал излюбленным местом отдыха не только приморцев, но и путешественников из соседних регионов и иностранцев. Однако в бархатный сезон гости пляжа нередко наносят значительный вред хрупкому природному балансу территории. По мнению экспертов, формирование бережного отношения к пляжным зонам у туристов – одна из наиболее актуальных проблем Приморья, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Рекреационно-пляжное направление в Приморском крае – один из самых популярных видов отдыха для внутреннего туристического потока. Любителей данного направления в регион притягивают сразу несколько факторов: обширная 900-­километровая протяженность морского побережья, комфортная температура воды и купальный сезон, захватывающий сентябрь. По итогам прошлого года на побережье Приморья отдохнули почти миллион человек, более 60% из них -­ жители других регионов России и иностранные туристы.

«Практически весь Дальний Восток посещает Приморский край в высокий сезон, – отмечает директор департамента туризма Приморского края Константин ШЕСТАКОВ. – И в этом традиционном для региона виде туризма намечаются новые акценты. Если раньше большинство путешественников выбирали «дикий» отдых, то сейчас они предпочитают расселяться на базах отдыха и прибрежных гостиницах, уровень запросов и возможности туристов растут».

Одним из самых популярных пляжей Приморского края является Ливадия. Удобное месторасположение, асфальтированные дороги, но главное – теплое море и белоснежный песок – позволяют Ливадии занимать первые строчки в туристическом рейтинге популярности. Гости пляжа могут отдыхать «дикарями» с палатками либо воспользоваться услугами турбаз, а во время отдыха им доступны активные виды морского спорта.

С 2004 года Ливадия включена в состав города Находки. Расстояние от Ливадии до Владивостока - 144 километра, до Хабаровска - 780 километров. Гидрологические и климатические условия залива Восток обеспечивают в нем высокое разнообразие животных и растений Приморья. Для их сохранения в 1989 году здесь был создан морской заказник краевого значения «Залив Восток» с акваторией в 1,82 тыс.гектаров.

«Зеленые» проекты

Население микрорайона Ливадия – около 13 тыс. жителей, но в пляжный сезон наплыв туристов многократно увеличивает это число, соответственно, растет антропогенная нагрузка на природу. Именно поэтому экологические обстановка Ливадии значительно ухудшается в летний период. Данная ситуация неоднократно попадала в поле зрения экологов, которые в рамках различных проектов пытаются привлечь внимание к проблемам экологии микрорайона в условиях развития туризма в Южном Приморье.

Один из таких проектов – «Зеленая Ливадия», последний этап которого завершился в прошлом году. Инициатором данного мероприятия стала общественная молодежная организация «КЛИО», выигравшая грант на реализацию своего экологического проекта. По словам организаторов, он стал естественным продолжением другого проекта «КЛИО», связанным с изучением биоразнообразия микрорайона Ливадия и его окрестностей, а также залива Востока. История этого проекта началась в августе 2013 года – на протяжении нескольких лет экспедиция традиционно проводится на музейно-образовательной площадке МВЦ г. Находки в районе бухты Средней микрорайона Ливадия.

«Зеленая Ливадия» состояла из нескольких блоков. В рамках проекта прошла научно-практическая конференция «Природные ресурсы и экология Ливадийского побережья», в которой приняли участие экологи, краеведы, родоведы, школьники, учителя, ученые. Участники конференции представили доклады по загрязнению воздушной среды и почвы Ливадии, превращению морских пляжей Южно-Морского в места сброса мусора. Гости конференции узнали, какие краснокнижные растения есть на территории микрорайона, почему с побережья залива Востока исчезают некоторые виды птиц, можно ли сохранить популяцию китов на территории Южного Приморья. Также в рамках проекта состоялся конкурс экологических работ школьников Ливадии, Южно-Морского, Находки.

К проекту «Зеленая Ливадия» был приурочен и фестиваль, целью которого стало привлечение внимания не только местного населения, но, прежде всего, туристов к проблеме загрязнения окружающей среды. По словам организаторов проекта, узнав больше о растительном и животном мире Приморского края, осознав уникальность биоразнообразия территории, гости Южного Приморья станут бережнее относиться к флоре и фауне региона, к тому, что их окружает.

В 2017 в Приморском крае был утвержден план из 140 экологических мероприятий по семи основным направлениям: особо охраняемые природные территории и животный мир, лес, вода, атмосферный воздух, отходы, экологическое образование и просвещение, международное сотрудничество. Активное участие в реализации этого плана принимают жители края, общественные экологические организации, а также бизнес, который соответствует трем основным критериям: создает рабочие места, платит легальную зарплату, налоги и не вредит экологии.

Все на заметку

В этом году НОМО «КЛИО» планирует реализовать другой экологический проект, который затронет проблемы экологии территорий Находкинского городского округа. По словам организаторов проекта, вокруг городов по-прежнему существуют уникальные природные уголки, которые необходимо выявить, описать и использовать в экологическом образовании населения. Проблема сохранения таких зон стоит особенно остро, поскольку культура поведения городских жителей на природе очень низка. Таким образом в регионе специалисты продолжат формировать образовательное пространство по экологическому просвещению, способствуя сохранению уникальных природных экосистем, расположенных в пределах городских и пляжных территорий Находкинского городского округа.

Подобные мероприятия регулярно проходят под эгидой государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.», поскольку экологическое просвещение становится залогом сохранения природы Приморского края, что позволяет гостям и жителям края в полной мере наслаждаться экологическими маршрутами и рекреационно-пляжным отдыхом.

По мнению директора АНО «Туристско-информационный центр Приморского края» Дарьи ГУСЕВОЙ, туристическая сфера деятельности не может обойтись без экологии. Чистота на объектах туристического показа – это залог комфортного и безопасного пребывания туристов на его территории. Поэтому мероприятия, направленные на поддержание благоприятной экологической среды Приморского края, поддерживаются властями на всех уровнях.

«Экологические» штрафные

Сохранению чистоты и биоразнообразия пляжных территорий способствует не только экологическое просвещение, но и штрафные санкции, которые серьезно бьют по карману нарушителей. Одними из самых злостных возмутителей природного спокойствия выступают автолюбители. «Во многих районах Приморского края лица, осуществляющие деятельность по организации пляжного отдыха, не обеспечивают ограничение доступа автотранспортных средств на пляж, – поделилась Начальник отдела надзора за водными и земельными ресурсами Мария Евгеньевна ИВАНЮРА. – А у граждан сформировано ошибочное мнение о том, что они имеют право беспрепятственно перемещаться по пляжной территории на своей машине. Именно поэтому побережья Приморья в бархатный сезон превращаются в автостоянки и полностью теряют сходство с территорией, которая может стать местом цивилизованного пляжного отдыха. Данное стихийное использование значительно ухудшает экологическую обстановку и карается штрафами».

Так, если автолюбитель проехал на автомобиле в водоохранную зону, которая составляет 500 метров от линии максимального прилива, то он будет наказан по статье 8.40.2 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Для граждан штраф составит от трех до 4,5 тыс. рублей, должностное лицо заплатит 8-12 тыс. рублей, а юридическое – расстанется уже с 200-400 тыс. рублей. По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Приморскому краю, в прошлом году в рамках совместных полицейских рейдов, направленных на выявление автотранспортных средств в водоохранной зоне на морских побережьях было составлено более 45 протоколов. Среди граждан, нарушивших требования закона, были не только жители Приморья, но и гости региона из Амурской области, Хабаровского края и Сибири.

Досье "Золотого Рога": Сотрудники управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Приморскому краю акцентируют внимание и на том, что оставленный мусор в водоохранной зоне также влечет за собой штрафные санкции по статье 8.2 – несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и потребления. Штраф для граждан в этом случае составит 1-2 тыс. рублей, для должностных лиц – 10-30 тыс. рублей, для юридических лиц – 100-250 тыс. Помимо этого, полицейский может оштрафовать отдыхающего на пляже за курение и распитие спиртных напитков, поскольку пляж – общественное место, где это запрещается.

На фото: Наплыв туристов в пляжный сезон серьезно бьет по экологической составляющей жемчужин Приморья.

Фото автора.

Игорь КУХАРЬ.