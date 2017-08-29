Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Безопасный интернет - детям!
29 Августа 2017, 13:10 | Приморье
Всегда важно помнить - неправильное поведение в интернете может принести большой вред
Автор:
Теги: интернет безопасность
Новости тематики
- Безопасный интернет - детям!
- Путевка в блогосферу выдана участникам смены "Океанский медиапарад" в ВДЦ "Океан"
- Tele2 ищет в Приморье новых героев для рекламы
- Tele2 проводит фотоконкурс "V-ROX по другим правилам"
- Тариф "Игровой" от "Ростелекома" выходит в море на фрегате "Адмирал Макаров"
- Во Владивостоке определили самые "качающие" и интернет-зависимые торговые центры
- Всероссийский детский центр "Океан" и "МегаФон" подписали соглашение о сотрудничестве
- Tele2 объявляет другие правила на фестивале V-ROX во Владивостоке
- Ремикс песни IOWA возглавил хит-парад абонентов "МегаФона"
- Жители и гости Владивостока в День города без подарков не останутся
Новости раздела
- Мегарегулятор продюсирует финансовую грамотность
- Владивосток погрузился в Средневековье
- Пляжи нуждаются в защите от туристов
- Безопасный интернет - детям!
- Приморский край назван самым привлекательным для туристов
- Время прибирать на островах
- В Приморье запретили купаться в заповедной бухте Астафьева
- Во Владивостоке на острове Русский появились Поэтический и Живописный переулки
- Волонтеры третьего Восточного экономического форума приступили к работе
- Гуру виртуальной реальности станет участником Русского MeetUp во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Из-за ЕГЭ вузы оказались в положении бань или парикмахерских, которые обязаны обслужить любого клиента"
- ЕГЭ в следующем году еще больше усложнят
- Сын Игоря Пушкарева стал мультимиллионером
- У построенного еще к саммиту АТЭС завода "Хендэ Электросистемы" появился новый неожиданный владелец
- Мост через Первую речку разрушен (фото)
- Баня "Бодрость" во Владивостоке снова бодрит
- Сергей Дарькин остался без прибыли
- Инвестор ТОР "Камчатка" планирует построить два рыбоперерабатывающих комплекса
- Камчатка подпишет соглашение с инвестором для строительства международного терминала на ВЭФ
- Коммуниста во Владивостоке наказали за членство в... "Единой России"
Loading...