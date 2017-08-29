Время прибирать на островах

Туристический сезон заканчивается, а значит, пора задуматься, куда девать горы мусора, оставленного отдыхающими на островах южного Приморья

Несколько десятков экзотических островов у южного побережья Приморья давно стали излюбленным местом отдыха тысяч туристов - от местных до зарубежных. Они сравнительно легко попадают на острова катерами и лодками ради наслаждения уникальной природой и для отдыха, а иногда даже с научной целью и посещением Дальневосточного морского заповедника. Ну а покидая места отдыха, они добавляют свои отходы к тем «горам», которые накапливаются годами на несанкционированных свалках, а то и вовсе бросают мусор где придется, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

И эта ситуация на сегодня представляется одной из особо актуальных в рамках осуществляемой государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы.

Экология в шоке

На одном из заседаний общественного экспертного совета по экологической безопасности в администрации Приморского края было отмечено, что только на островах, административно подчиненных Хасанскому району, в минувшем году было собрано и вывезено более ста тонн мусора, оставленного там отдыхающими.

Но относительная чистота после субботников и волонтерских акций держится на островах недолго – новые волны отдыхающих раз за разом обостряют вопрос об очередной уборке. И поскольку количество отдыхающих из года в год растет, то и свалки мусора начинают расти быстрее, соседствуя с палатками и домиками.

В генплане островных территорий Владивостока отмечалось, что антропогенная нагрузка их не должна превышать 100 тысяч человек. Если эта численность будет превышена, то уникальный природный комплекс станет безвозвратно деградировать. Впрочем, определенная деградация заметна уже сегодня по тем отходам цивилизации, которые портят великолепные природные пейзажи. Акционная сборка мусора не может быть полноценной заменой постоянному уходу за территориями.

Например, в районе бухты Пограничной на о. Попова, совсем рядом с территорией Дальневосточного морского заповедника можно видеть помойки бытовых отходов, оставляемые отдыхающими. А здесь произрастают краснокнижные растения, которые теперь подвергаются угрожающему им «экстриму». Аналогичная ситуация сложилась и в бухте Рында на о. Русском, и в других популярных местах отдыха. Углубляясь в островные лески за грибами, люди тоже находят мусорные кучи, непонятные им руины.

Создается впечатление, что острова в основном бесхозны, несмотря на то что они относятся к муниципалитетам, Минобороны РФ, лесникам, Дальневосточному морскому заповеднику и прочим субъектам хозяйственной деятельности. Исключение – «оазисы» ДВФУ, Приморского океанариума и пр., где можно видеть постоянный уход за территорией.

Надо отметить, что и Владивосток, и Хасанский район имеют разработанные схемы санитарной очистки территории, которые должны показывать свою эффективность в местах, которые объективно дают в бюджет поступления от обслуживания сотен тысяч туристов. Почему же схемы пробуксовывают?

Система в цейтноте

Залогом чистоты островов от многолетних напластований мусора должна быть эффективная система сбора, вывоза и утилизации отходов. В какой степени она существует и действует, мы попросили поделиться ответственных специалистов администрации Владивостока.

И выяснилась следующая картина: «На сегодняшний день у администрации г. Владивостока в вопросе деятельности по обращению с отходами на территории города, в том числе островных территориях, имеются сложности по причине нормативно-правовой неурегулированности вопроса».

Отмечается, что до 1 января прошлого года, согласно действовавшему до этого момента законодательству, полномочия по организации сбора вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относились к вопросам местного значения городского округа. До этого порядок сбора отходов на территориях муниципального образования, предусматривающий даже их разделение на виды, определялся администрацией города. И администрация, исходя из тех полномочий, разработала в свое время Генеральную схему санитарной очистки территорий ВГО на период 2013-2018 гг. и Транспортную схему объектов по переработке и утилизации отходов. Было также запланировано расширять систему этих объектов как раз в отношении островных территорий. Задача эта осталась, но перешла на новый уровень, как и другие полномочия по организации процесса безопасного обращения с отходами на подотчетной городу территории – нормирование, лицензирование, учет, контроль, тарифное регулирование.

Действие муниципального правового акта г. Владивостока от 2 августа 2013 года № 57-МПА «Положение об организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов», которым были определены правовые основы сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов юридическими лицами, независимо от организационно-правовых форм собственности и вида деятельности, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, было прервано. Документ не работает, и формально нарушители санитарного содержания сегодня могут почти безнаказанно творить «мусорный разбой» хоть на материке, хоть на островах.

После внедрения законодательных новаций от Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ полномочия по организации обращения с отходами от муниципалитетов перешли к субъектам РФ, за которыми были закреплены также и новые полномочия в системе процесса обращения с отходами. За муниципалитетами остались полномочия лишь в виде непосредственного участия в этой системе и только в отношении твердых коммунальных отходов (ТКО). При этом конкретные функции и порядок этого участия ни федеральным законодательством, ни законодательством Приморского края до настоящего времени не определены.

Принципиально у администрации Владивостока в настоящее время в области обращения с отходами отсутствуют какие-либо «законодательно закрепленные полномочия на оказание регулирующего, распорядительного, контрольного и иного организационно-властного воздействия, направленного на организацию обращения с отходами на территории ВГО».

Что же касается полномочий края, которые должны проявиться в будущем санитарной чистотой островных территорий, то они смогут в полной мере раскрыться, когда будет определен единый региональный оператор по работе с отходами. Это должно произойти в ближайшее время.

Но неопределенность не значит, что при этом сбор отходов и санитарная очистка территорий пока что исчезли из жизни города. Просто они стали ограниченны, и возможности раскрытия талантов в этом благородном деле на общее благо уменьшились.

Как отметили в администрации Владивостока, решению проблемы тех же «мусорных островов» способствует энтузиазм граждан. Так, действует экологический совет при администрации города, в который включены представители Ботанического сада, Академии ДВО РАН, ДВФУ, МГУ, мусороперерабатывающих предприятий и другие эксперты в сфере экологии и природопользования.

Отличные отношения сложились у города с волонтерами в рамках эко-проекта «Остров мечты». Уже четвертый год подряд инициаторы этого проекта организовывают природоохранный палаточный лагерь на о. Рейнеке, где собирают накапливающийся мусор, ликвидируют стихийные свалки, рекультивируют территорию под ними, высаживая деревья и кустарники, осуществляют десанты на другие острова. При этом волонтеры со стороны города снабжаются инвентарем, организовывается вывоз мусора и его утилизация, осуществляется информационное сопровождение в поиске партнеров.

За волонтерство спасибо, но…

Организатор проекта «Остров мечты» Наталья ЯКУНИНА отмечает, что волонтерский лагерь на о. Рейнеке, конечно - это малая толика того внимания, которого требует санитарное содержание островных территорий. Акция, безусловно, находит широкую поддержку. В этом году в ней принимали участие помимо ребят из многих городов страны представители шести стран – Бельгии, Испании, Италии, Молдавии, Китая. К уборке мусора на острове приложили руки работники американского консульства во Владивостоке во главе с генконсулом Майклом КИЙСОМ.

Помимо того, что вся территория острова за три августовских недели в очередной раз была серьезно почищена от мусора, количество местных стихийных свалок удалось сократить уже в пять раз.

Наталья считает, что программа деятельности лагеря, включающая эко-просветительскую, познавательную, культурную деятельность, интересна для многих ребят. Они стремятся сюда попасть и принести общественную пользу. Однако обидно, что уже весной, приезжая на остров, можно увидеть, что все надо начинать заново. Кроме того, внимания ведь требует не только остров Рейнеке, но и другие, до которых руки еще не доходят. В какой-то степени это и вопрос денег, потому что организация лагеря довольно затратное мероприятие, и в этом году была даже такая угроза, что средства на это собрать не удастся.

Безусловно, можно понять энтузиастов, которые помогают Владивостоку делать то, что он должен уметь делать своими силами, – они просто не равнодушны к тому, что пропадает красота островов. Однако их сил для этого мало.

Есть и иные положительные примеры участия людей в решении этой городской проблемы. Так, известно, что на о. Попова серьезный вклад в саночистку его территории вносит местный предприниматель. Есть люди, которые, посещая острова, не только вывозят свой мусор, но и тот, что собирают, очищая место на берегу для своего более комфортного отдыха.

Однако, надо констатировать, что общий уровень культуры посещения, да и жизни на островах, сегодня довольно низкий. Поэтому быстрого разрешения проблемы надлежащего содержания ценных городских территорий ожидать не приходится. Здесь играет существенную роль даже не количество денег, которое на это требуется, а изменение сознания и человеческой культуры, когда даже конфетному фантику исключено упасть мимо урны.

КСТАТИ

Инвестиции в мусор

Стоит отметить, что островным территориям в перспективе победы в «мусорной войне» отводится серьезная роль. Так, в системе объектов по переработке и утилизации бытовых и опасных отходов есть и островной комплекс в составе коммунальной зоны ДВФУ. А в будущем такие комплексы запланированы и на островах Попова и Рейнеке.

Будет ли осуществлено это строительство, пока непонятно, поскольку власти пока считают, что иметь комплекс по утилизации ТКО даже в рамках одного муниципалитета не оправдано ни экономически, ни экологически - лучше бы один на несколько территорий. Однако на островах могут быть организованы накопительные контейнерные площадки, с которых мусор мог бы вывозиться на предприятия по утилизации и на постоянные полигоны.

Существующие инвестиционные предложения по островным полигонам ТБО предлагают к изъятию под них по три гектара. Вроде бы и немного, но жалко. Ведь это ценная владивостокская земля, которая у инвесторов сегодня на вес золота.

Весной этого года в крае была утверждена территориальная схема обращения с отходами, и, как отмечал директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья Александр КОРШЕНКО, ею «предусмотрено строительство еще девяти полигонов, а также создание контейнерных площадок, в том числе и передвижных. И организацией работы новых объектов будет заниматься единый региональный оператор».

На фото: Волонтеры активно помогают наводить чистоту в местах отдыха, но требуется более системная работа.

Фото Игоря КУХАРЯ.

Виктор КУДИНОВ.