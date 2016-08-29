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В Приморье объявлено штормовое предупреждение

29 Августа 2016, 12:00 | Приморье

В связи с активизацией циклонической деятельности над акваторией Японского моря и влиянием тайфуна Лайонрок в период с 29 по 31 августа, в южной половине Приморского края и на восточном побережье ожидаются продолжительные сильные дожди с количеством более 100 мм за 12–48 часов, местами очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на Примпогоду.

Дожди будут сопровождаться восточным, северо-восточным ветром 13–18 м/с, на побережье порывами до 25–30 м/с, на мысах до 30–35 м/с (ураган). В заливе Петра Великого и в районе Поворотный — Золотой ожидается высота волн 4–5 м. В бухтах южного и восточного побережий сильный накат, местами нагонные явления.

Продолжительные дожди на реках южной половины Приморья сформируют высокие дождевые паводки с подъёмом уровня воды от 1 м до 3 м с подтоплением личных подворий, сельхозугодий, с размывами отдельных участков автодорог. Во Владивостоке во второй половине дня 29 августа и ночью 30 августа ожидается очень сильный дождь с количеством более 50 мм за 12 часов и менее при ветре 23–28 м/с, на мысах порывами до 33 м/с.

 

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Теги: погода  циклон  примпогода  дождь 



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Комментарии

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