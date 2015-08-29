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На Тихоокеанском флоте пройдет массовый заплыв в открытой воде с участием граждан КНР

29 Августа 2015, 19:04 | Приморье
30 августа в 10.30 во Владивостоке на акватории Водной станции ТОФ состоится массовый заплыв на 800 метров, посвященный 70-летию окончания Второй Мировой войны, сообщил газете "Золотой Рог" Роман Мартов, капитан 1 ранга, начальник отдела информационного обеспечения  (г.Владивосток) пресс-службы ВВО. 
 
В морском состязании, организованном Спортивным центром морской и физической подготовки ЦСКА и Спортивным комитетом ТОФ будут принимать участие действующие военнослужащие, ветераны ТОФ и спортивная общественность города Владивостока. В этом году турнир будет носить статус «международного», так как в нем примут участие более 40 граждан Китая. Всего же более 100 спортсменов изъявили желание попробовать свои силы на открытой воде.
 
Безопасность во время соревнований будут обеспечиваться судейскими, тренерскими и спасательными катерами. 
 
По словам помощника командующего ТОФ по физической подготовке и спорту подполковника Сергея Беневоленского, проведение подобных мероприятий ориентировано, в первую очередь, на повышение уровня физического воспитания тихоокеанцев и допризывной молодежи, укрепление всесторонних связей между городскими и краевыми спортивными обществами. А в этом году соревнования будут популяризировать исторические связи между народами России и Китая.
 
Подобные массовые заплывы на открытой воде начали проводиться во Владивостоке краснофлотцами перед Великой Отечественной войной. Тогда в конце 30-х, в начале 40-х, на Водной станции флота в них принимали участие военные моряки, обладатели значков ГТО и жены командного состава. 
 
По окончании заплыва всем участникам будут вручены грамоты, победителям медали, призы и кубки.
 
 
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Теги: заплыв  ТОФ 



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