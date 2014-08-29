www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 56.21 р.
EUR: 73.35 р. 10 CNY: 94.29 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Строительство
Распечатать

Дорога в игорной зоне "Приморье" будет построена уже этой осенью

29 Августа 2014, 16:48 | Приморье

На территории интегрированного курорта на базе игорной зоны «Приморье» в бухте Муравьиная активными темпами ведется строительство внутренней дороги. Завершить строительство в грунтовом варианте планируется уже этой осенью.

Как сообщил первый вице-губернатор Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ, сегодня здесь строится дорога первого этапа. Ведутся работы на 1,2,3 и 5 секторах. Протяженность участка работ – 4,6 километра.

Работы ведет подрядная организация – ООО «Комплексные энергетические решения». Также силами компании строится водовод и локальные очистные сооружения.

Финансирование строительства объектов инженерной  и транспортной инфраструктуры идет с использованием средств краевого бюджета. Объем утвержден в размере 500 миллионов рублей. Эта сумма перечислена администрацией Приморского края в качестве взноса в уставной капитал ОАО «Корпорация развития Приморского края».

Представители подрядчика доложили Василию Усольцеву, что взамен вырубленных из-за строительства дороги деревьев сажаются новые.

«Это позволит компенсировать экологический ущерб. Отличная практика», - отметил первый вице-губернатор.

Также на территории игорной зоны ведется строительство многофункционального гостиничного комплекса. Его возводит инвестор – ООО «Первая игровая компания Востока», подконтрольное группе инвесторов во главе с Melco. Строительство планируется завершить к концу года.

Всего на строительстве объектов в игорной зоне сегодня работают 21 единица техники и 60 человек.

Как сообщили специалисты «Корпорации развития Приморского края», на территории игорной зоны будет 25 участков. На 17 из них расположатся гостиницы и казино, на остальных – развлекательная инфраструктура: выставочные комплексы, аквапарк, торгово-выставочные центры, гостевые виллы, парк развлечений.

Напомним, администрация Приморского края заключила соглашения, касающиеся инвестиций в интегрированный курорт на базе игорной зоны «Приморье» с крупнейшими мировыми представителями этого бизнеса – корпорациями Melko и Naga Corp. Общая сумма инвестиций от этих корпораций составит миллиард долларов США.

Вопросы, связанные с землей, автомобильными дорогами, инженерной, энергетической инфраструктурой в игорной зоне, будут решены силами Приморского края.

«Мы хотим создать в Приморье развлекательный курорт, сопоставимый по своим масштабам с комплексами в Макао и Лас-Вегасе», - отметил президента Naga Corp Чен Лип КЕОНГ на встрече с главой региона Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: казино  водопровод  игорная зона  очистные сооружения  строительство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru