Дорога в игорной зоне "Приморье" будет построена уже этой осенью

На территории интегрированного курорта на базе игорной зоны «Приморье» в бухте Муравьиная активными темпами ведется строительство внутренней дороги. Завершить строительство в грунтовом варианте планируется уже этой осенью.

Как сообщил первый вице-губернатор Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ, сегодня здесь строится дорога первого этапа. Ведутся работы на 1,2,3 и 5 секторах. Протяженность участка работ – 4,6 километра.

Работы ведет подрядная организация – ООО «Комплексные энергетические решения». Также силами компании строится водовод и локальные очистные сооружения.

Финансирование строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры идет с использованием средств краевого бюджета. Объем утвержден в размере 500 миллионов рублей. Эта сумма перечислена администрацией Приморского края в качестве взноса в уставной капитал ОАО «Корпорация развития Приморского края».

Представители подрядчика доложили Василию Усольцеву, что взамен вырубленных из-за строительства дороги деревьев сажаются новые.

«Это позволит компенсировать экологический ущерб. Отличная практика», - отметил первый вице-губернатор.

Также на территории игорной зоны ведется строительство многофункционального гостиничного комплекса. Его возводит инвестор – ООО «Первая игровая компания Востока», подконтрольное группе инвесторов во главе с Melco. Строительство планируется завершить к концу года.

Всего на строительстве объектов в игорной зоне сегодня работают 21 единица техники и 60 человек.

Как сообщили специалисты «Корпорации развития Приморского края», на территории игорной зоны будет 25 участков. На 17 из них расположатся гостиницы и казино, на остальных – развлекательная инфраструктура: выставочные комплексы, аквапарк, торгово-выставочные центры, гостевые виллы, парк развлечений.

Напомним, администрация Приморского края заключила соглашения, касающиеся инвестиций в интегрированный курорт на базе игорной зоны «Приморье» с крупнейшими мировыми представителями этого бизнеса – корпорациями Melko и Naga Corp. Общая сумма инвестиций от этих корпораций составит миллиард долларов США.

Вопросы, связанные с землей, автомобильными дорогами, инженерной, энергетической инфраструктурой в игорной зоне, будут решены силами Приморского края.

«Мы хотим создать в Приморье развлекательный курорт, сопоставимый по своим масштабам с комплексами в Макао и Лас-Вегасе», - отметил президента Naga Corp Чен Лип КЕОНГ на встрече с главой региона Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.