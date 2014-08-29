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Будущим пенсионерам в Приморье рекомендуют зарабатывать "баллы на старость"

29 Августа 2014, 16:22 | Приморье

В  новом пенсионном законодательстве, которое вступает в силу с января 2015 года, вводится понятие «пенсионные баллы», чем больше их наберет гражданин за свою трудовую деятельность, тем больше у него будет пенсия. При этом количество баллов напрямую зависит от страховых взносов, которые уплачивает за него работодатель, а значит от размера официальной или «белой» зарплаты.

Кроме того необходимо знать, что с 2015 года для того чтобы получить право на трудовую пенсию гражданину, помимо страхового стажа (15 лет) и достижения установленного пенсионного возраста (55 лет женщины и 60 лет мужчины), необходимо будет заработать 30 пенсионных баллов. Если этот минимум не заработан по достижении пенсионного возраста, то гражданин может рассчитывать только на  социальную пенсию, которая назначается на  5 лет позже, чем трудовая (женщины в 60 лет и мужчины 65 лет) и в меньшем размере.

Отделение ПФР по Приморскому краю напоминает, что каждый работающий гражданин имеет право контролировать полноту и своевременность уплаты страховых взносов работодателем. Для этого ему необходимо следить за  сведениями об уплаченных страховых взносах, которые отражаются на индивидуальном лицевом счете гражданина.

Информацию  о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР гражданин может получить  лично, обратившись в территориальный орган ПФР по месту жительства за выпиской из индивидуального лицевого счета или через Портал государственных услуг.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: белая зарплата  ПФР  пенсионная система  пенсия 



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