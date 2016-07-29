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Больше половины заявителей выбрали "дальневосточный гектар" в Приморье
Более 50% заявок на право безвозмездного пользования гектаром земли на территории Дальнего Востока – обращения от граждан, желающих получить участок в Приморском крае. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ – Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе совещания, посвященного реализации пилотного проекта закона. В заседании принял участие Губернатор края Владимир Миклушевский.
По словам вице-премьера, за два месяца реализации закона, приняты на рассмотрение 2 292 заявки.
«Из них более 50% – это обращения граждан за получением земли в Приморье. Это говорит о том, что людям интересно получить здесь землю, что они с удовольствием пользуются предоставленным правом. Количество рассматриваемых заявок от численности жителей Ханкайского района составляет 5%. За два месяца это неплохая цифра. Если у нас такие же показатели будут при действии закона уже не в пилотном режиме, то это будет хороший показатель», – заявил полпред.
Напомним, федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года. С этого времени участки могут выбирать жители Дальнего Востока в «пилотном» муниципальном образовании своего субъекта. Для жителей Приморья – это Ханкайский муниципальный район.
С 1 октября 2016 года приморцы смогут получить земельные участки на всей территории Приморского края. С 1 февраля 2017 года земельные участки в Приморье будут предоставляться всем гражданам Российской Федерации, независимо от их места жительства.
Как отметил Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, революционный закон станет огромным импульсом к развитию территории – вторым этапом массового заселения Дальнего Востока. «Дальневосточный гектар», по мнению Губернатора, даст возможность людям организовывать свой бизнес, новое производство, строить дома.
Общая площадь земельных участков, которые могут быть предоставлены в Приморье в рамках реализации закона, по предварительным данным, составляет около 650 тысяч гектаров. Подать свое заявление на участок можно в уполномоченный орган или подать заявку в онлайн-режиме на портале НаДальнийВосток.РФ.
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