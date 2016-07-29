Приморцам дадут неделю на то, чтобы внести вклад в развитие края

2 августа стартует общественное обсуждение прогнозов социально-экономического развития Приморского края на среднесрочный период до 2019 года и на долгосрочный период до 2030 годов. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", принять участие в нем может каждый житель края.

Как сообщили газете "Золотой Рог" в департаменте экономики и развития предпринимательства, документы будут размещены на интернет-странице департамента во вторник, 2 августа.

«До 8 августа включительно приморцы смогут в письменное форме направить свои предложения, замечания и вопросы по вынесенному на обсуждение проекту документа», – сообщили специалисты.

Направить письма можно почтой – на имя директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Сергея Алексеевича Павленко по адресу: 690110, Владивосток, улица Светланская, 22, или на e-mail: depeconomy@primorsky.ru.



Газеты «Золотой Рог», Владивосток.