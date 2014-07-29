Ямы на Золотом мосту во Владивостоке заасфальтируют сегодня

В настоящее время специалисты дорожной службы устраняют недоделки, которые были оставлены после ямочного ремонта на «Золотом мосту», сообщил директор департамента дорожного хозяйства Алексей Ширшов.

«Компании-подрядчику ЗАО «ТМК», которая проводила ремонт дорожного покрытия «Золотого моста» после тайфуна, мы выставили предписание на устранение некачественной работы. Сейчас недостатки устраняются, специалисты заасфальтируют все ямы в дорожном полотне. Уже сегодня работы будут завершены», - сказал он.

Напомним, несколько ям в дорожном полотне «Золотого моста» появились после прошедших в Приморье ливней.

ZRPRESS.RU, Владивосток.