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Пляж "Черные пески" вошел в число брендовых мест Приморья
В Приморье продолжается работа над туристическим брендом региона. Расширяется список брендовых мест, предложенных участниками экспертного совета по туризму.
Так, в число брендовых мест региона, вошел пляж «Черные пески» в районе поселка Зарубино Хасанского района.
Поселок Зарубино находится на перешейке залива Китовый, ведущем на полуостров Зарубина. От Зарубино до Владивостока по морю 105 километров, а по суше вокруг залива Петра Великого – 220 километров.
Как и на всем побережье юга Приморья, природа в Зарубино поражает своей неповторимой красотой. Зарубино находится в окружении уникальных природных ландшафтов и растительности, характерной для различных климатических поясов.
Здесь произрастают многие реликтовые и редкие виды растений, обитают многие «краснокнижные» виды животных и птиц.
Недалеко от поселка Зарубино в бухте Алеут расположен интересный пляж «Черные пески», покрытый вулканическим черным песком, который считается лечебным. Сам пляж небольшой, песок черный, крупный.
Рядом с пляжем расположено озеро лотосов. Это самое доступное озеро в районе, куда можно приехать всей семьей полюбоваться удивительным зрелищем – цветением дальневосточного лотоса, названного лотосом Комарова в честь крупнейшего российского ботаника.
Напомним, задачу создать туристский бренд Приморского края поставил глава региона Владимир Миклушевский.
«Мы будем развивать туристический бренд Приморья. Это интегрированная игорная зона в бухте Муравьиная. Но и помимо неё есть потрясающие места, например Золотая долина в Партизанском районе. Я много где путешествовал, и красивее мест не видел. И мы должны все это использовать. А мы иногда не обращаем внимания на то, в каком красивом месте живем. Но этот бренд надо создавать всем вместе», - подчеркнул Губернатор Владимир Миклушевский.
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