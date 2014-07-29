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Пляж "Черные пески" вошел в число брендовых мест Приморья

29 Июля 2014, 10:45 | Приморье

В Приморье продолжается работа над туристическим брендом региона. Расширяется список брендовых мест, предложенных участниками экспертного совета по туризму.

Так, в число брендовых мест региона, вошел пляж «Черные пески» в районе поселка Зарубино Хасанского района.

Поселок Зарубино находится на перешейке залива Китовый, ведущем на полуостров Зарубина. От Зарубино до Владивостока по морю 105 километров, а по суше вокруг залива Петра Великого – 220 километров.

Как и на всем побережье юга Приморья, природа в Зарубино поражает своей неповторимой красотой. Зарубино находится в окружении уникальных природных ландшафтов и растительности, характерной для различных климатических поясов.

Здесь произрастают многие реликтовые и редкие виды растений, обитают многие «краснокнижные» виды животных и птиц.

Недалеко от поселка Зарубино в бухте Алеут расположен интересный пляж «Черные пески», покрытый вулканическим черным песком, который считается лечебным. Сам пляж небольшой, песок черный, крупный.

Рядом с пляжем расположено озеро лотосов. Это самое доступное озеро в районе, куда можно приехать всей семьей полюбоваться удивительным зрелищем – цветением дальневосточного лотоса, названного лотосом Комарова в честь крупнейшего российского ботаника.

Напомним, задачу создать туристский бренд Приморского края поставил глава региона Владимир Миклушевский.

«Мы будем развивать туристический бренд Приморья. Это интегрированная игорная зона в бухте Муравьиная. Но и помимо неё есть потрясающие места, например Золотая долина в Партизанском районе. Я много где путешествовал, и красивее мест не видел. И мы должны все это использовать. А мы иногда не обращаем внимания на то, в каком красивом месте живем. Но этот бренд надо создавать всем вместе», - подчеркнул Губернатор Владимир Миклушевский.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: территориальный маркетинг  черные пески  регенальный брендинг  пляж  бренд 



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