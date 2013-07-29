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На телефон "Доверие" жители Приморского края чаще всего звонят по вопросам ЖКХ

29 Июля 2013, 15:57 | Приморье

В Приморском крае специалисты телефона «Доверие» консультируют по социальным вопросам.

Почти 300 звонков от приморцев поступили  на социальный телефон «Доверие»  с начала года. Об том сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края.

Новую социальную услугу, созданную для удобства, прежде всего, пожилых людей  Приморский центр социального обслуживания населения предложил в прошлом году. Главная задача специалиста - дать полную консультацию всем обратившимся, если проблема касается социальной защиты населения. Если позвонившего интересуют вопросы другой сферы, например, касающиеся здравоохранения, то его снабдят всеми необходимыми телефонами.

По словам сотрудников, отвечающих на звонки, чаще всего приморцы задают вопросы по услугам ЖКХ, интересуются контактами служб, связанных со здравоохранением, а в сфере социальной защиты населения поводом для звонка становятся различные виды социальных выплат, пособий и проч. В основном, звонки поступают от жителей Владивостока.

В Приморском центре социального обслуживания населения напоминают номер социального телефона во Владивостоке: 8 (423) 260 43 14. Обратиться за консультацией могут не только жители краевого центра, но и других муниципальных образований края. В 2012 году за помощью на телефон «Доверие» обратились около 500 приморцев, сообщает департамент труда и социального развития Приморского края.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

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Теги: жкх  услуги  Доверие 



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