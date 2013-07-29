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В "Деловой России" Приморья неожиданно сменилось руководство
Во Владивостоке прошло собрание Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». По итогам работы собрания председателем совета Регионального отделения «Деловой России» единогласно избран председатель совета директоров ООО «Владстройкомплекс» Владимир ШЕЯНОВ.
С августа 2011 года является активным членом Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». С мая 2012 года - Председатель Межотраслевого совета отделения.
В июне прошлого года Владимир Шеянов стал полномочным представителем национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС) в Приморском крае. Главная задача НАМИКС - поддержка малоэтажного строительства, развитие которого необходимо для решения жилищных проблем приморцев.
С сентября 2012 года Владимира Шеянова назначили краевым представителем Агентства стратегических инициатив (АСИ) - некоммерческой организации, созданной Правительством России для выполнения ряда задач, необходимых для развития экономики. В частности - продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России, развитию профессиональных кадров и т. п.
А с ноября 2012 года Шеянов стал заместителем председателя общественно-экспертного совета «По обеспечению качественным жильем в Приморском крае».
Также на собрании были избраны сопредседатели Приморского регионального отделения: Александр КОВАЛЕНОК, генеральный директор ООО «ТАЙФУН», заместитель председателя Общественно-экспертного совета по повышению уровня безопасности жизни в Приморском крае и Юрий ЛОГИНОВ, заместитель генерального директора ООО «Тернейлесстрой», член региональной контрольной ревизионной комиссии политической партии «Единая Россия».
Евгений ПЕТРОВ. ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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