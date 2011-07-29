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Индия и Приморье озабочены сохранением тигров

29 Июля 2011, 13:18 | Приморье

Встреча, посвященная сотрудничеству Индии и России по сохранению бенгальского и амурского тигров, состоялась во Владивостоке. Его организаторами стали генеральное консульство Индии во Владивостоке, Государственная специнспекция «Тигр» и Приморский государственный музей имени Арсеньева.

С основным докладом выступил представитель специнспекции «Тигр» во Владивостоке Евгений Швецов. Свой рассказ он проиллюстрировал слайдами о пребывании российских специалистов в Индии в мае текущего года.

Основное внимание было уделено проблемам охраны и мониторинга состояния популяции тигров, их реабилитации как в России, так и в Индии.

По словам Швецова, в мае российская делегация провела совещание с индийской стороной по вопросам двустороннего сотрудничества в сфере сохранения тигра. Было достигнуто соглашение по основным видам деятельности, в которых индийские и российские специалисты могут оказывать поддержку друг другу и поделиться опытом.

Суровая правда статистики

Амурские и индийские тигры попали под жесткий пресс цивилизации. Сегодняшний ареал обитания этих грациозных, уже редких хищников, составляет всего 7% от территорий, на которых они «властвовали» прежде.

О том, какова сегодня ситуация, красноречиво свидетельствует статистика.

Численность тигра в Индии - около 1700 особей, в России – менее 500.

За 100 лет численность тигра сократилась в 20 раз – со 100 тыс. до 5 тыс.

Численность бенгальского тигра в Индии составляет 80% от всего вида.

Численность амурского тигра в России – менее 500 особей (по данным фронтального учета 2005 г).

В Индии от тигров погибает от 30 до 80 человек в год, в России – в среднем 1 человек за два года.

Мониторинг и наблюдение

«В Индии учет бенгальских тигров проводится по следам и меткам на деревьях. У нас учет ведется только в зимнее время, так как на снегу следы видны лучше. Мониторинг популяции амурского тигра проводится в России ежегодно. Но данная методика устаревает, поэтому ее значимость с развитием технологий может уйти на второй план. И наша задача – усовершенствовать этот метод», - сообщил Швецов.

По его словам, сейчас при проведении учета активно используются фотоловушки -своеобразные камеры дистанционного наблюдения. Фотоловушки устанавливаются через определенные интервалы в тайге на путях возможного следования тигра, запоминая тигров по индивидуальным узорам на шкуре. На основании полученных данных ученые будут составлять индивидуальные карточки на каждого обитающего в этом месте тигра.

Отлов и мечение

«Для изучения тигров ученые производят отлов и мечение животных. В Индии тигра окружают люди на слонах, усыпляют и если требуется – делают животному операцию. Затем надевают на тигра спутниковый ошейник для последующего наблюдения, и потом выпускают обратно в дикую природу», - сказал Швецов.

Он рассказал, что в России для ловли тигров используют петлю Олдрича. После того, как тигр в нее попадает, специалисты на время усыпляют его. Затем к зверю подключаются датчики для измерения пульса и давления, после чего ветеринары берут у него кровь и шерсть для анализов. Процедуру завершает мечение хищника спутниковым ошейником, необходимое для того, чтобы их идентифицировать, изучать, а также следить за их передвижением.

Швецов отметил, что недавно появилась новая методика для отлова тигров – с помощью дистанционного выстрела. Сначала ставится приманка для животного и ружье с видеокамерой, а сами исследователи могут располагаться в километре от места, куда будет произведен выстрел. Дистанционный выстрел – идеальный вариант для отлова тигров, но пока, к сожалению, не опробованный.

Потомство и контрабанда

«Амурские тигры не приносят такого большого потомства, как, например, бенгальские. У наших тигров обычно рождается не больше двух детенышей. Это обусловлено суровыми условиями зимы. В Индии часто можно встретить прайд тигров, а наши кошки – индивидуалисты и обычно ходят по одиночке», - сообщил Швецов.

По его словам, за последний год в России в результате трех задержаний было изъято 4 шкуры и более 60 килограммов костей амурского тигра. Но такие случаи можно отследить только на таможне, а ведь внутри России тоже есть спрос на шкуру, наличие которого подтверждает огромное количество подделок.

Сохранение тигров

«Очень важное направление в сохранении редкой кошки – компенсация скота после нападения тигра. В России нет разработанной системы компенсации за утерянный скот, в Индии же намного проще доказать и вернуть деньги», - сказал собеседник.

«Сейчас мы популяризируем идею для жителей, что тигр не является их врагом. Мы объясняем, что если уничтожить тигра, то его местообитание займет стая волков и тогда смертность копытных возрастет во много раз», - отметил он.

Автор: Елена Дмитриева
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