www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

Владивосток в выходные начинает отмечать 158-летие

29 Июня 2018, 18:53 | Приморье

В предстоящие выходные – 30 июня и 1 июля – во Владивостоке состоится множество интересных, ярких и полезных мероприятий.

Культурно-массовые мероприятия

30 июня в 9 часов – работа выставки «Владивосток-158», посвященной очередной годовщине со дня основания краевой столицы. Она будет работать в залах Приморского отделения ВТОО «Союз художников России» (улица Алеутская, 14а). Вход свободный.

30 июня в 11 часов - Владивосток отметит 158 лет со дня основания. В течение всего дня в городе будут проходить праздничные мероприятия. Так, сразу после театрализованного шествия (около 13:00) на центральной площади начнётся дневная концертная программа, работа локальных площадок, а также уникальное, всемирно известное шоу «Танцующие экскаваторы JCB». На территории парка «Минный городок» пройдет фестиваль красок, на Спортивной набережной - благотворительный фестиваль «Добрый Владик», а в Театральном сквере - концерт авторской песни. Вход свободный.

30 июня в 11 часов - в центре современного искусства «Артэтаж» (Океанский пр-т, 9) работа выставки Алексея Картузова. Молодой артёмовский художник представит воинственную по смыслу, изысканную по исполнению графику, в равной степени напоминающую древние наскальные рисунки, античные фрески и чёрно-белую анимацию Тима Бёртона. С другой стороны, работы отсылают к кодексу самураев, культу ацтеков и мифологии африканских племён. Вход свободный.

30 июня в 13 часов – мультизал «Калейдоскоп» для детей от 6 лет и старше в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул.Юмашева, 8, тел. 244-02-94). Вход свободный.

30 июня в 13 часов – мультипликационный зал «Кот ученый» для детей от 6 лет и старше в библиотеке № 5 (Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

30 июня в 14 часов – «Маленькие волшебники». Творческая мастерская для детей от 6 лет и старше в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

30 июня в 14 часов – час шахмат «Встреча за шахматной доской» в библиотека № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

30 июня в 16 часов – развивающие настольные игры для детей от 6 лет и старше в библиотеке № 21 (ул. Нейбута, 45, тел. 264-15-60). Вход свободный.

30 июня в 18:30 – «Белый дракон». Заседание клуба любителей фантастики для читателей от 12 лет и старше в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

1 июля в 9 часов – работа выставки «Владивосток-158», посвященной очередной годовщине со дня основания краевой столицы. Она будет работать в залах Приморского отделения ВТОО «Союз художников России» (улица Алеутская, 14а). Вход свободный.

1 июля в 11 часов - в центре современного искусства «Артэтаж» (Океанский пр-т, 9) работа выставки Алексея Картузова. Молодой артёмовский художник представит воинственную по смыслу, изысканную по исполнению графику, в равной степени напоминающую древние наскальные рисунки, античные фрески и чёрно-белую анимацию Тима Бёртона. С другой стороны, работы отсылают к кодексу самураев, культу ацтеков и мифологии африканских племён. Вход свободный.

1 июля в 13 часов – «Город, который мне дорог». Творческий конкурс в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул.Юмашева, 8, тел.: 244-02-94). Вход свободный.

1 июля в 14 часов – «Человек и стихия». Лекции о влиянии погоды на человека для старшего поколения читателей в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

1 июля в 16 часов - игротека: развивающие настольные игры для детей от 6 лет и старше в библиотеке № 21 (ул. Нейбута, 45, тел.: 264-15-60). Вход свободный.

1 июля в 16 часов – развивающие настольные игры для детей от 6 лет и старше в библиотеке № 21 (ул. Нейбута, 45, тел.: 264-15-60). Вход свободный.

1 июля в 16 часов - книжные дебаты в рамках проекта «Кот Бродского» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел.: 222-35-73). Вход свободный.

1 июля в 18 часов - «Знаменитые литераторы во Владивостоке»: вторая лекция проекта «Объяснения» и праздничный «спецвыпуск» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел.: 222-35-73). Вход свободный.

Спортивные мероприятия

30 июня в 9 часов - во Владивостоке состоится традиционный марафонский заплыв через Амурский залив. На старт, который будет дан на мысе Песчаный (база отдыха «Плесы Песчаного»), участников доставят на катерах. В заплыве на 12 километров примут участие около 120 пловцов, а на дистанции 1 километр - около 30 спортсменов. Кроме того, в 11:00 на водноспортивной станции ЦСКА (бывшей водной станции ТОФ, где финишируют спортсмены с длинной дистанции) будет параллельно организован тестовый детский заплыв на 500 метров. Вход свободный.

30 июня в 11 часов - во Владивостоке будет дан старт открытому чемпионату города по кольцевым автогонкам. Соревнования пройдут на картодроме «Змеинка». Вход свободный.

30 июня в 11 часов - во Владивостоке стартует городской чемпионат по парусному спорту. Он приурочен к празднованию Дня города и объединит более 300 спортсменов. Соревнования традиционно будут организованы на акватории Амурского залива, участие в них примут около 60 яхт. Пройдет чемпионат при поддержке администрации Владивостока. Вход свободный.

30 июня в 11 часов - в спортивном комплексе «Олимпиец» пройдет Всероссийский турнир по сумо среди женщин и мужчин, а также соревнования по самбо среди женщин. Оба мероприятия будут посвящены 158-летию со дня основания города Владивостока. В турнирах примут участие команды из Японии, Перми, Республики Тыва, Саха (Якутии), Хабаровского края, Еврейской автономной области, Приморского края и команда центра женских единоборств «Амазонка» из Владивостока. Многие участники являются призёрами чемпионатов Дальневосточного федерального округа, России, Европы и мира. Вход свободный.

1 июля в 10 часов - в спортивном комплексе «Олимпиец» пройдет Всероссийский турнир по сумо среди женщин и мужчин, а также соревнования по самбо среди женщин. Оба мероприятия будут посвящены 158-летию со дня основания города Владивостока. В турнирах примут участие команды из Японии, Перми, Республики Тыва, Саха (Якутии), Хабаровского края, Еврейской автономной области, Приморского края и команда центра женских единоборств «Амазонка» из Владивостока. Многие участники являются призёрами чемпионатов Дальневосточного федерального округа, России, Европы и мира. Вход свободный.

1 июля в 10 часов – во Владивостоке (сопка Буссе, между домами № 62а улицы Всеволода Сибирцева и № 58в улицы Жариковской стартует Кубок города по велосипедному спорту «Тур трех вершин «Испания-2018». Вход свободный.

1 июля в 11 часов - во Владивостоке продолжится городской чемпионат по парусному спорту. Он приурочен к празднованию Дня города и объединит более 300 спортсменов. Соревнования традиционно будут организованы на акватории Амурского залива, участие в них примут около 60 яхт. Пройдет чемпионат при поддержке администрации Владивостока. Вход свободный.

 1 июля в 14 часов - в КСК «Фетисов Арена» пройдут семинар и мастер-класс по шорт-треку «Техника скольжения и бега». Их проведет неоднократный призер чемпионатов Европы, 15-кратный чемпион России по шорт-треку, мастер спорта международного класса Сергей Пранкевич. Вход свободный.

1 июля в 14 часов – на стадионе кампуса ДВФУ состоится матч по американскому футболу среди женских команд. На поле встретятся владивостокские «Касатки» и хабаровские «Кобры». Вход свободный.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: афиша  выходные  выставки 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru