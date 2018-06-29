Владивосток в выходные начинает отмечать 158-летие

В предстоящие выходные – 30 июня и 1 июля – во Владивостоке состоится множество интересных, ярких и полезных мероприятий.

Культурно-массовые мероприятия

30 июня в 9 часов – работа выставки «Владивосток-158», посвященной очередной годовщине со дня основания краевой столицы. Она будет работать в залах Приморского отделения ВТОО «Союз художников России» (улица Алеутская, 14а). Вход свободный.

30 июня в 11 часов - Владивосток отметит 158 лет со дня основания. В течение всего дня в городе будут проходить праздничные мероприятия. Так, сразу после театрализованного шествия (около 13:00) на центральной площади начнётся дневная концертная программа, работа локальных площадок, а также уникальное, всемирно известное шоу «Танцующие экскаваторы JCB». На территории парка «Минный городок» пройдет фестиваль красок, на Спортивной набережной - благотворительный фестиваль «Добрый Владик», а в Театральном сквере - концерт авторской песни. Вход свободный.

30 июня в 11 часов - в центре современного искусства «Артэтаж» (Океанский пр-т, 9) работа выставки Алексея Картузова. Молодой артёмовский художник представит воинственную по смыслу, изысканную по исполнению графику, в равной степени напоминающую древние наскальные рисунки, античные фрески и чёрно-белую анимацию Тима Бёртона. С другой стороны, работы отсылают к кодексу самураев, культу ацтеков и мифологии африканских племён. Вход свободный.

30 июня в 13 часов – мультизал «Калейдоскоп» для детей от 6 лет и старше в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул.Юмашева, 8, тел. 244-02-94). Вход свободный.

30 июня в 13 часов – мультипликационный зал «Кот ученый» для детей от 6 лет и старше в библиотеке № 5 (Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

30 июня в 14 часов – «Маленькие волшебники». Творческая мастерская для детей от 6 лет и старше в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

30 июня в 14 часов – час шахмат «Встреча за шахматной доской» в библиотека № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

30 июня в 16 часов – развивающие настольные игры для детей от 6 лет и старше в библиотеке № 21 (ул. Нейбута, 45, тел. 264-15-60). Вход свободный.

30 июня в 18:30 – «Белый дракон». Заседание клуба любителей фантастики для читателей от 12 лет и старше в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

1 июля в 9 часов – работа выставки «Владивосток-158», посвященной очередной годовщине со дня основания краевой столицы. Она будет работать в залах Приморского отделения ВТОО «Союз художников России» (улица Алеутская, 14а). Вход свободный.

1 июля в 11 часов - в центре современного искусства «Артэтаж» (Океанский пр-т, 9) работа выставки Алексея Картузова. Молодой артёмовский художник представит воинственную по смыслу, изысканную по исполнению графику, в равной степени напоминающую древние наскальные рисунки, античные фрески и чёрно-белую анимацию Тима Бёртона. С другой стороны, работы отсылают к кодексу самураев, культу ацтеков и мифологии африканских племён. Вход свободный.

1 июля в 13 часов – «Город, который мне дорог». Творческий конкурс в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул.Юмашева, 8, тел.: 244-02-94). Вход свободный.

1 июля в 14 часов – «Человек и стихия». Лекции о влиянии погоды на человека для старшего поколения читателей в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

1 июля в 16 часов - игротека: развивающие настольные игры для детей от 6 лет и старше в библиотеке № 21 (ул. Нейбута, 45, тел.: 264-15-60). Вход свободный.

1 июля в 16 часов – развивающие настольные игры для детей от 6 лет и старше в библиотеке № 21 (ул. Нейбута, 45, тел.: 264-15-60). Вход свободный.

1 июля в 16 часов - книжные дебаты в рамках проекта «Кот Бродского» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел.: 222-35-73). Вход свободный.

1 июля в 18 часов - «Знаменитые литераторы во Владивостоке»: вторая лекция проекта «Объяснения» и праздничный «спецвыпуск» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел.: 222-35-73). Вход свободный.

Спортивные мероприятия

30 июня в 9 часов - во Владивостоке состоится традиционный марафонский заплыв через Амурский залив. На старт, который будет дан на мысе Песчаный (база отдыха «Плесы Песчаного»), участников доставят на катерах. В заплыве на 12 километров примут участие около 120 пловцов, а на дистанции 1 километр - около 30 спортсменов. Кроме того, в 11:00 на водноспортивной станции ЦСКА (бывшей водной станции ТОФ, где финишируют спортсмены с длинной дистанции) будет параллельно организован тестовый детский заплыв на 500 метров. Вход свободный.

30 июня в 11 часов - во Владивостоке будет дан старт открытому чемпионату города по кольцевым автогонкам. Соревнования пройдут на картодроме «Змеинка». Вход свободный.

30 июня в 11 часов - во Владивостоке стартует городской чемпионат по парусному спорту. Он приурочен к празднованию Дня города и объединит более 300 спортсменов. Соревнования традиционно будут организованы на акватории Амурского залива, участие в них примут около 60 яхт. Пройдет чемпионат при поддержке администрации Владивостока. Вход свободный.

30 июня в 11 часов - в спортивном комплексе «Олимпиец» пройдет Всероссийский турнир по сумо среди женщин и мужчин, а также соревнования по самбо среди женщин. Оба мероприятия будут посвящены 158-летию со дня основания города Владивостока. В турнирах примут участие команды из Японии, Перми, Республики Тыва, Саха (Якутии), Хабаровского края, Еврейской автономной области, Приморского края и команда центра женских единоборств «Амазонка» из Владивостока. Многие участники являются призёрами чемпионатов Дальневосточного федерального округа, России, Европы и мира. Вход свободный.

1 июля в 10 часов - в спортивном комплексе «Олимпиец» пройдет Всероссийский турнир по сумо среди женщин и мужчин, а также соревнования по самбо среди женщин. Оба мероприятия будут посвящены 158-летию со дня основания города Владивостока. В турнирах примут участие команды из Японии, Перми, Республики Тыва, Саха (Якутии), Хабаровского края, Еврейской автономной области, Приморского края и команда центра женских единоборств «Амазонка» из Владивостока. Многие участники являются призёрами чемпионатов Дальневосточного федерального округа, России, Европы и мира. Вход свободный.

1 июля в 10 часов – во Владивостоке (сопка Буссе, между домами № 62а улицы Всеволода Сибирцева и № 58в улицы Жариковской стартует Кубок города по велосипедному спорту «Тур трех вершин «Испания-2018». Вход свободный.

1 июля в 11 часов - во Владивостоке продолжится городской чемпионат по парусному спорту. Он приурочен к празднованию Дня города и объединит более 300 спортсменов. Соревнования традиционно будут организованы на акватории Амурского залива, участие в них примут около 60 яхт. Пройдет чемпионат при поддержке администрации Владивостока. Вход свободный.

1 июля в 14 часов - в КСК «Фетисов Арена» пройдут семинар и мастер-класс по шорт-треку «Техника скольжения и бега». Их проведет неоднократный призер чемпионатов Европы, 15-кратный чемпион России по шорт-треку, мастер спорта международного класса Сергей Пранкевич. Вход свободный.

1 июля в 14 часов – на стадионе кампуса ДВФУ состоится матч по американскому футболу среди женских команд. На поле встретятся владивостокские «Касатки» и хабаровские «Кобры». Вход свободный.