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Приморье готовится ко Дню Рыбака
Уха, соревнования по ловле рыбы и семичасовой концерт ждут жителей и гостей Владивостока
Сразу несколько мероприятий пройдет в Приморье в рамках празднования Дня Рыбака. Администрация Приморского края готовит концерт, уху и соревнования по ловле рыбы
Открывают праздничные мероприятия состязаниями по рыбной ловле. 30 июня в соревнованиях по любительскому лову примут участие организации и предприятия рыбной отрасли Приморского края. Команды на акватории залива Петра Великого будут ловить камбалу, бычков, лакедру и другие виды рыб. Победители, поймавшие больше всех рыбы, получат наградной кубок.
3 июля более 50 ребят из детского центра «Океан» посетят Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет (Дальрыбтуз). Преподаватели учебного заведения проведут экскурсию по корпусам и аудиториям, в которых тысячи студентов получают профессиональное образование в сфере рыболовства, рыбоводства и рыбопереработки. Старшеклассникам покажут цех орудий лова и тренажеры управления судном.
Завершатся мероприятия 8 июля на Спортивной набережной Владивостока праздничным семичасовым концертом, посвященному профессиональному рыбацкому празднику. Для гостей и жителей города выступят вокальные и танцевальные коллективы, музыкальные группы, а также будут представлены тематические игровые площадки «Морской бой» и «Мегатвистер». Будут и кулинарные угощения. Наваристая уха ждет всех, кто придет на праздник. В этом году сцена для концерта будет установлена в районе фонтана на Спортивной набережной. Начало программы в 14.00.
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