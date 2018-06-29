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Во Владивостоке половину набережной Цесаревича "отдадут" зрителям "Крыльев Востока"

29 Июня 2018, 08:40 | Приморье

Вице-губернатор Приморья Дмитрий Братыненко в четверг, 28 июня, проверил ход подготовки к празднику выпускников «Крылья Востока», который впервые пройдет в крае в субботу, 30 июня, по инициативе главы региона Андрея Тарасенко.

Вместе с Дмитрием Братыненко место проведения мероприятия осмотрели журналисты и блогеры.

По словам организаторов праздника, выпускники и их родители будут находиться в центральной зоне набережной Цесаревича. Роздано более десятка тысяч приглашений.

«На протяжении всего вечера на площадке будут работать волонтеры», – отметил директор центра содействия развитию молодежи Сергей Матлин.

Дмитрий Братыненко подчеркнул, что при таком количестве людей необходимо подготовить информационные плакаты с указанием правил поведения, программы, зон питания и других вспомогательных помещений.

«Помимо этого необходимо усилить блок безопасности – увеличить количество дежурных бригад скорой помощи и пожарной охраны. Еще один важный вопрос – акватория. Во время праздника она должна быть закрыта с обеих сторон», – отметил он.

Отдельная площадка предусмотрена для жителей и гостей города, начинающаяся от моста через бухту Золотой Рог и до входа на основную набережную, включая территорию парковки, которая в этот день будет перекрыта для автомобилей.

«При большом объеме посетителей мы откроем для прохода территорию под мостом», – сообщил он.

Для жителей края также будет вестись прямая трансляция всего праздника на телеканале «ОТВ-Прим» и финальной его части – на канале «Восток-24». Помимо этого, предусмотрена трансляция на экране, расположенном на центральной площади Владивостока с 22.00.

Посмотреть салют можно будет также с видовых площадок Владивостока.

Помимо этого, стало известно, что во время праздника Золотой мост останется открытым для движения автотранспорта.

«Перекрыта будет только одна полоса по направлению в центр из-за установленного оборудования. Остальные полосы будут свободны», – сообщил Сергей Матлин.

В завершении осмотра Дмитрий Братыненко подчеркнул, что подготовка к празднику почти завершена.

«Для нас это очень серьезное мероприятие и ответственное, потому что проводится впервые, поэтому все должно быть организовано на высшем уровне. Рассчитываем, что в будущем этот праздник станет визитной карточкой нашего региона», – обозначил он.

Напомним, праздничный концерт начнется в 19.00 с выступления творческих коллективов Приморья. С 20.30 до 22.00 – собравшихся ожидает звездный сюрприз – перед гостями выступят исполнители хита «Гипнозы» Сюзанна и Мальбэк, а также певица Юлианна Караулова.

С 22.00 на акватории бухты Золотой Рог развернется водное музыкально-световое шоу, которое ранее никогда не проводилось в Приморье. Участником этой части программы станет парусник «Паллада».

Завершится мероприятие грандиозным фейерверком в 22.30.

Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Крылья Востока 



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