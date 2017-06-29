Во Владивостоке проходит чемпионат ДФО по пожарно-прикладному спорту

Соревнования будут проходить в течении трех дней, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В среду, 28 июня, во Владивостоке на стадионе «Динамо» состоялась церемония открытия чемпионата Дальневосточного федерального округа по пожарно-прикладному спорту. В соревнованиях принимают участие 10 команд со всего Дальнего Востока.

Командам предстоит продемонстрировали свои умения и навыки в пожарной эстафете 4х100 и подъеме по штурмовой лестнице в окно четырехэтажной учебной башни, преодолеть 100 м полосы с препятствиями и показать навыки боевого развертывания.

На открытии соревнований с приветственным словом выступили многие представители исполнительной власти, пожелав участникам побед и успехов. Также во время официальной части открытия сотрудник 10-й пожарно-спасательной части 2-го отряда Федеральной противопожарной службы Александр КРАЧА получил удостоверение «Мастера спорта РФ».

Отметим, что в соревнованиях принимают участие юноши и девушки четырех возрастных категорий: подготовительной, младшей, средней и старшей.

Иван КРЫШАН. Фото МЧС России.