Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Госпродагентство планируют привлечь к поставкам продуктов в школьные столовые Приморья
К поставкам продуктов в школьные столовые Приморья планируется привлечь краевое Госпродагентство. Такое предложение высказала директор департамента лицензирования и торговли Елена Коваль в ходе заседания краевой межведомственной комиссии по защите прав потребителей.
Как сообщила начальник отдела по реализации проектов и программ департамента образования и науки Наталья Гришина, школьники Приморья обеспечиваются бесплатным горячим питанием за счет субвенций из краевого бюджета. В этом году на эти расходы предусмотрено более 270 миллионов рублей.
«Горячее питание организовано во всех 496 муниципальных школах края. в большинстве учреждений образования завтраки и обеды готовят в собственных пищеблоках. Горячее питание получают более 153 тысяч школьников», – сообщила она.
При этом одноразовым питанием – завтраком или обедом – обеспечены более 72 тысяч учащихся младших классов, почти 52 тысячи школьников среднего возраста, более 10 тысяч старшеклассников. Горячее двухразовое питание получают 5,5 тысяч учащихся 1-4 классов, почти 10 тысяч учеников средней школы, и 1,5 тысячи старшеклассников.
«Согласно результатам исследования общественного мнения учащихся и их родителей, почти 87% опрошенных школьников, питающихся в школьных столовых, указали, что работа школьных столовых их устраивает. А число родителей, удовлетворенных качеством питания, составляет более 90%», – добавила Наталья Гришина.
Чтобы улучшить качество питания для приморских школьников, Елена Коваль предложила проработать вопрос закупки продуктов питания у краевого Госпродагентства.
«Необходимо привлечь организацию к поставкам овощей, круп и консервов в школьные пищеблоки. Госпродагентство работает с надежными производителями и реализует продукты питания по более низким ценам. Мы проведем с руководством организации отдельное совещание по этому вопросу», – подчеркнула Елена Коваль.
Отметим, краевое Госпродагентство.создано в Приморье для стабилизации и снижения цен на продукты питания. Здесь самые нужные товары продаются по ценам на 30-40 процентов ниже розничных. Склады Госпродагентства уже работают во Владивостоке, Дальнереченске, селах Михайловка и Раздольное.
По поручению Губернатора края Владимира Миклушевского сейчас идет активная работа по созданию еще двух филиалов.
Новости тематики
- На Приморье надвигается очередной тайфун
- Большая грибная охота во Владивостоке и пригородах продлится до октября
- Владивосток простится с почётным гражданином Юрием Григорьевичем Диденко
- Восстановлен проезд на трассе Артем-Находка
- Референдум от лукавого
- Приморский край вошел в число лидеров по продаже электронных полисов ОСАГО
- Льготникам Приморья необходимо определиться с пакетом соцуслуг
- В Приморье подешевела продуктовая корзина
- Социальную карту "Приморец" презентуют в сентябре
- В Приморье создадут "Ковер дружбы"
Новости раздела
- В Приморье "Благое дело" и "Мегафон" собрали футболистов-чемпионов на мастер-класс
- Массовые запуски воздушных шаров попадут под запрет
- Жители Владивостока и Хабаровска удивили социологов
- Глава Приморья: Мы планируем выдавать приморским детям специальные сертификаты
- Владивосток выбирает приоритеты благоустройства
- Приморцы массово уезжают не только в центр страны, но и за рубеж
- Ответы на социальные вопросы
- Дальневосточный День Победы
- Лето пролетело со скоростью тайфуна
- Первоклассники посадили во Владивостоке Аллею в честь самих себя
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Миллиарды на красивую дальневосточную жизнь
- В Хабаровском крае вспомнили о проекте строительства автомобильной дороги вдоль БАМа
- Росрыболовство начинает прием онлайн-заявок на участки под аквакультуру
Какую галиматью озвучили по поводу удовлетворения детского питания! Наверно опрашивали мамаш, которые всегда крутятся вокруг классных руководителей, для более "успешного" образования своих чад!