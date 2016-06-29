Госпродагентство планируют привлечь к поставкам продуктов в школьные столовые Приморья

К поставкам продуктов в школьные столовые Приморья планируется привлечь краевое Госпродагентство. Такое предложение высказала директор департамента лицензирования и торговли Елена Коваль в ходе заседания краевой межведомственной комиссии по защите прав потребителей.

Как сообщила начальник отдела по реализации проектов и программ департамента образования и науки Наталья Гришина, школьники Приморья обеспечиваются бесплатным горячим питанием за счет субвенций из краевого бюджета. В этом году на эти расходы предусмотрено более 270 миллионов рублей.

«Горячее питание организовано во всех 496 муниципальных школах края. в большинстве учреждений образования завтраки и обеды готовят в собственных пищеблоках. Горячее питание получают более 153 тысяч школьников», – сообщила она.

При этом одноразовым питанием – завтраком или обедом – обеспечены более 72 тысяч учащихся младших классов, почти 52 тысячи школьников среднего возраста, более 10 тысяч старшеклассников. Горячее двухразовое питание получают 5,5 тысяч учащихся 1-4 классов, почти 10 тысяч учеников средней школы, и 1,5 тысячи старшеклассников.

«Согласно результатам исследования общественного мнения учащихся и их родителей, почти 87% опрошенных школьников, питающихся в школьных столовых, указали, что работа школьных столовых их устраивает. А число родителей, удовлетворенных качеством питания, составляет более 90%», – добавила Наталья Гришина.

Чтобы улучшить качество питания для приморских школьников, Елена Коваль предложила проработать вопрос закупки продуктов питания у краевого Госпродагентства.

«Необходимо привлечь организацию к поставкам овощей, круп и консервов в школьные пищеблоки. Госпродагентство работает с надежными производителями и реализует продукты питания по более низким ценам. Мы проведем с руководством организации отдельное совещание по этому вопросу», – подчеркнула Елена Коваль.

Отметим, краевое Госпродагентство.создано в Приморье для стабилизации и снижения цен на продукты питания. Здесь самые нужные товары продаются по ценам на 30-40 процентов ниже розничных. Склады Госпродагентства уже работают во Владивостоке, Дальнереченске, селах Михайловка и Раздольное.

По поручению Губернатора края Владимира Миклушевского сейчас идет активная работа по созданию еще двух филиалов.