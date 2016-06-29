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Стало известно, кто может стать новым ректором ДВФУ
Как стало известно деловой газете «Золотой Рог» Дальневосточному федеральному университету все-таки готовят нового ректора.
По некоторым неподтвержденным пока данным наиболее «проходной» считается кандидатура нынешнего ректора Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентина Шуматова.
Напомним, что против действующего ректора ДВФУ Сергея Иванца заведено уголовное дело о коррупции с ущербом более 20 миллионов рублей. По версии следствия, в 2011 году университет и ООО "Современный университет" заключили контракт на создание информационно-технической системы на 647 миллионов рублей. Услуги должны были быть реализованы за несколько лет, последний этап по плану завершался в 2013 году.
По информации СК, Иванец дал указание двум проректорам ДВФУ Алексею Цхе и Виктору Атаманюку изготовить и подписать акты сдачи-приемки работ по третьему этапу плана, а затем отдал главному бухгалтеру распоряжение на основании этих актов перевести на счет исполнителя свыше 20 миллионов рублей.
Уголовное дело расследуется по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, которая предусматривает максимальный срок - десять лет лишения свободы.
Также по сведениям из источников, близких к руководству ДВФУ, известно, что к работе Сергея Иванца было много претензий и со стороны Министерства образования. И, вроде как, он сам не единожды просил освободить его от занимаемой должности.
В свою очередь ректор Владивостоксого государственного медицинского университета Валентин Шуматов известен, как один из самых эффективных на сегодняшний день руководителей вуза в регионе, который знает специфику территории, как говорится, "от" и "до". Если слухи о его возможном назначении подтвердятся, то, тем самым, наконец-то будет прервана дурная традиция присылать в регион и назначать на ключевые посты псевдоспециалистов или даже людей с весьма сомнительной репутацией, за многими из которых шлейф скандалов, а то и уголовных дел. Москве уже пора заканчивать практику ссылать и пристраивать на хлебные должности на Дальнем Востоке проштрафившихся чиновников и прочих деятелей, отсиживающихся в регионе до лучших времен с обязательным "освоением" неслабых бюджетов.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Валентин Шуматов родился в 1955 г. в Амурской области. В 1981 г. окончил лечебный факультет ВГМУ. С 1986 г. работает в ВГМУ. Прошел путь от ассистента до ректора - в 2007 г. Шуматов избран Ученым советом на должность ректора ВГМУ. Женат, воспитал сына и дочь.
Фото с сайта Dv-obrazovanie.Ru.
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Комментарии
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Псевдоним15:38, 03.07.2016#
А в ДВФУ еще осталось что разваливать?
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Псевдоним21:09, 29.06.2016#
Да, скоро перевыборы в ТГМУ ректора, а успехов нет-одни провалы. Бегство кадров, а как следствие низкий уровень преподавания. Внутренние разборки, и прочие склоки. Так, что не понятно, а будет ли Шуматов ректором ТГМУ. В. Б. подумай об этом-о своей синице, а не о журавле в небе.
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Вы хоть знаете его как медицинского специалиста и администратора? Думаю написавший, очередной диванный балабол, лишь-бы голос подать! Шуматов В. Б. достойный кандидат на предполагаемый пост. Знаю его как отличного практического врача, педагога и грамотного администратора. Приветствую его кандидатуру!