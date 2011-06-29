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Не на всех пляжах Находки купание безопасно
Купальный сезон в Находке, согласно постановлению главы городского округа, официально откроется с 1 июля. Но самые нетерпеливые отдыхающие выезжают на море раньше. Стоит иметь в виду, что не на всех пляжах купание безопасно.
На летний сезон 2011 года в Находке предварительно определено 22 пляжных зоны, за которые несут ответственность арендаторы. Во всех остальных бухтах никто не гарантирует чистоту пляжа и безопасность купания.
Только в арендованных зонах массового отдыха проводятся все необходимые санитарно-гигиенические анализы воды и почвы берега. Перед началом купального сезона каждый такой пляж осматривается специалистами Роспотребнадзора, которые выдают письменное заключение о санитарном состоянии территории, пригодности воды для купания. Водолазы обследуют и очищают дно на глубину до двух метров. Обязательное условие для арендаторов – установить в необходимом количестве туалеты, урны и мусорные баки, кабинки для переодевания, душевые, лежаки, емкости с водой, «грибки» и другие малые формы.
На «диких» бесхозных пляжах нет ни буйков, ни спасателей, ни охраняемых стоянок автотранспорта. Качество отдыха зависит только от самих отдыхающих. В качестве примера можно назвать часть пляжа «Волна» от спасательной станции до устья реки Партизанская. Другая часть этого пляжа, расположенная ближе к городу, в этом году взята в аренду, поэтому самый доступный городской пляж станет более цивилизованным и безопасным.
Особо стоит отметить места, где отдых просто небезопасен. В нынешнем сезоне таких мест на территории Находкинского городского округа определено четыре. Как проинформировали в отделе по развитию туризма администрации горпода, неподходящей для купания является морская вода в районе Автовокзала, в районе устья реки Каменки, в бухте Тунгус, где расположены городские очистные сооружения. Грозит обвалом грунта обрывистый берег в районе санатория «Жемчужный» на мысе Астафьева. В таких местах специалисты отдела по туризму совместно и управления ГО и ЧС к началу купального сезона обязательно устанавливают таблички с надписью «Купаться запрещено!».
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