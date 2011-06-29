www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.83 р. 100 JPY: 56.9 р.
EUR: 73.94 р. 10 CNY: 94.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Не на всех пляжах Находки купание безопасно

29 Июня 2011, 15:49 | Приморье

Купальный сезон в Находке, согласно постановлению главы городского округа, официально откроется с 1 июля. Но самые нетерпеливые отдыхающие выезжают на море раньше. Стоит иметь в виду, что не на всех пляжах купание безопасно.

На летний сезон 2011 года в Находке предварительно определено 22 пляжных зоны, за которые несут ответственность арендаторы. Во всех остальных бухтах никто не гарантирует чистоту пляжа и безопасность купания.

Только в арендованных зонах массового отдыха проводятся все необходимые санитарно-гигиенические анализы воды и почвы берега. Перед началом купального сезона каждый такой пляж осматривается специалистами Роспотребнадзора, которые выдают письменное заключение о санитарном состоянии территории, пригодности воды для купания. Водолазы обследуют и очищают дно на глубину до двух метров. Обязательное условие для арендаторов – установить в необходимом количестве туалеты, урны и мусорные баки, кабинки для переодевания, душевые, лежаки, емкости с водой, «грибки» и другие малые формы.

На «диких» бесхозных пляжах нет ни буйков, ни спасателей, ни охраняемых стоянок автотранспорта. Качество отдыха зависит только от самих отдыхающих. В качестве примера можно назвать часть пляжа «Волна» от спасательной станции до устья реки Партизанская. Другая часть этого пляжа, расположенная ближе к городу, в этом году взята в аренду, поэтому самый доступный городской пляж станет более цивилизованным и безопасным.

Особо стоит отметить места, где отдых просто небезопасен. В нынешнем сезоне таких мест на территории Находкинского городского округа определено четыре. Как проинформировали в отделе по развитию туризма администрации горпода, неподходящей для купания является морская вода в районе Автовокзала, в районе устья реки Каменки, в бухте Тунгус, где расположены городские очистные сооружения. Грозит обвалом грунта обрывистый берег в районе санатория «Жемчужный» на мысе Астафьева. В таких местах специалисты отдела по туризму совместно и управления ГО и ЧС к началу купального сезона обязательно устанавливают таблички с надписью «Купаться запрещено!».

Автор: Светлана Алексеева
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru