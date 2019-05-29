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Сотрудники ННК-Приморнефтепродукт поддержали общероссийский полумарафон "ЗаБег" во Владивостоке

29 Мая 2019, 16:00 | Приморье

Главное беговое событие страны охватило 18 городов

Главное беговое событие страны, состоявшееся 19 мая, охватило 18 городов. Десятки тысяч людей вышли на синхронный старт в одно и то же время, вне зависимости от часовых поясов. Во Владивостоке полумарафон начался в 16 часов, но, по мнению участников – ни время, ни расстояние не имеют значения, если любовь к спорту и активная жизненная позиция способны объединить такое количество совершенно разных людей.

 


 

Команда ННК-Приморнефтепродукт принимала участие в ежегодном Всероссийском полумарафоне впервые. Дистанции в пять и двадцать один километр одолели наши марафонцы по улице Светланской и финишировали на центральной площади города. Энтузиазм и воля к победе, позитивный настрой позволили сотрудникам ННК-Приморнефтепродукт с легкостью преодолеть заявленное расстояние. Кстати, на фирменных брендированных футболках общероссийского полумарафона команда разместила свой логотип ННК – яркое солнце, который, несомненно, помогал нашим коллегам в пробеге. С гордостью наши спортсмены пронесли по всему маршруту следования знамя ННК.

 

 

 

 

- Своим участием в самом масштабном синхронном полумарафоне мы не только испытывали свои силы, пределы и возможности. В первую очередь мы получили чувство сопричастности к общему, интересному и правильному мероприятию, ощутили поддержку бегущих рядом, а главное, мы хотели показать, что ННК – социально-активная компания, которая способна привлечь внимание общественности к различным социальным проектам через спорт, - отметили сотрудники ННК-Приморнефтепродукт.  

В текущем году Владивосток завоевал первое место среди 19 российских городов-участников всероссийского полумарафона «ЗаБег» и признан беговой столицей России. Надеемся, участие команды ННК-Приморнефтепродукт стало вкладом в нашу общую победу.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: ннк-приморнефтепродукт  забег 



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