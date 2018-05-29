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Паруса сёрферов тянут за собой туризм в крае
29 Мая 2018, 18:00 | Приморье
Фестиваль виндсерферов может стать визиткой региона
Сезон водных видов отдыха в Приморском крае одними из первых открывают виндсерферы. Традиционно старт путешествий на доске под парусом происходит в мае на озере Ханка. Благодаря особым климатическим условиям, ветра благоволят виндсерферам, а температура воздуха радует своей теплотой. Несмотря на то, что в этом году открытие сезона виндсерфинга состоялось во Владивостоке, фанаты Ханки продолжают посещать его акваторию и мечтают возродить полномасштабный фестиваль на берегах удивительного озера.
Ежегодно в мае под эгидой Федерации виндсерфинга и кайтсерфинга, которая насчитывает около 100 человек, происходит открытие сезона. Десятки увлеченных этим видом спорта людей встают на доски и отправляются в первое водное путешествие. По традиции мероприятие сопровождается выступлениями творческих коллективов, а также особыми ритуалами, например, сжиганием доски в честь бога ветра.
Как отмечает президент Федерации виндсерфинга и кайтсерфинга Приморского края Алексей КРАВЕЦ, еще несколько лет назад представители организации устраивали настоящий фестиваль. «Открытие сезона и сегодня сопровождается развлекательной программой, но уже не носит столь масштабный характер, – рассказал Алексей. – Раньше на озере Ханка собиралось более 200 автомобилей, присутствовали гости из других регионов и даже иностранцы. Это было яркое событие, которое привлекало не только виндсерферов, но и простых зрителей». По словам президента Федерации виндсерфинга, причин того, что мероприятие стало носить местный характер несколько – это повзрослевшая аудитория федерации, которая стала менее мобильной, и финансовые сложности. Поэтому упор работы общественной организации сегодня делается на спортивные соревнования.
Впрочем, сделать Ханку местом массового притяжения не только приморских, но и других дальневосточных виндсерферов может краевая госпрограмма «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, если открытие сезона войдет в событийный календарь туризма. Как рассказал член федерации, сотрудник крупной международной компании Андрей КАРЕВ, возрождение полномасштабного фестиваля и продвижение данного вида спорта имеют все шансы сделать виндсерфинг привлекательной туристической фишкой региона. «Помимо озера Ханка, туристы могли бы познакомиться с жизнью виндсерферов и в пригородах Владивостока. В районе бухты Муравьиная постоянно дует ветер, что делает ее акваторию желанным местом тренировок для приморских серферов. Сегодня эта территория является часть туристско-рекреационного кластера «Приморье», в рамках которого строится игорная зона. После введения всех очередей объектов ТРК, соревнования и даже тренировки виндсерферов в акватории могли бы стать дополнительным туристическим магнитом игорной зоны», – уверен Андрей Карев.
Фото автора
Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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