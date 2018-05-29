Туриндустрия Приморья делает ставку на молодежь

Сфера гостеприимства в крае нуждается в молодых сотрудниках, готовых учиться и развиваться

Кадровый вопрос для туристической отрасли всегда остается актуальным, ведь именно персонал становится проводником туриста в мир сервиса и гостеприимства. Сегодня, когда в Приморском крае консолидируется все больше потоков путешественников из стран АТР и других регионов России, появляются новые решения в области подготовки специалистов, в том числе и на федеральном уровне. Но, как сообщила Деловой газете «Золотой Рог» коммерческий директор ОАО «Приморское агентство авиационных компаний» («Билетур») Татьяна СОЛОДОВНИКОВА, рост профессионализма персонала в сфере туризма во многом зависит от инициативности работодателя и вовлечения молодежи в организацию отдыха.

- Туристическая сфера в России находится только в начале пути своего развития, - уверена Татьяна Солодовникова. - Крупные федеральные операторы и частные авиакомпании отметили свой первый юбилей - 25 лет, поэтому наша отрасль еще очень молодая. В СССР сфера туризма выстраивалась по одним канонам, а с открытием границ для россиян пришло понимание зарубежного сервиса, и местный уровень пришлось подтягивать к другим, более современным стандартам. Но за рубежом культура туризма насчитывает многие десятки лет, и путешественникам комфортно находиться в Европе и Юго-Восточной Азии, поскольку гостеприимство у персонала заложено чуть ли не на генетическом уровне. У нас это только зарождается, и гостеприимность прививается постепенно, во многом за счет обучения сотрудников. А для того, чтобы профессионализм сотрудников туриндустрии рос, работодателю необходимо систематически вкладывать в этот процесс время и инвестиции. Ведь компетентность сотрудников туристических организаций является залогом высокого качества турпродукта.

- Именно поэтому повышение квалификации специалистов рассматривается как одна из приоритетных задач развития внутреннего и въездного туризма в России. Не так давно Ростуризм совместно с Государственным университетом управления приступил к реализации проекта по развитию Общенациональной системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма «Туробразование». Повысить свой профессиональный уровень могут в том числе и жители Приморского края. На ваш взгляд, насколько эта мера эффективна?

- Программа уже работает, и ее действие в основном направлено на сотрудников, которые занимаются непосредственным обслуживанием туристов. Поэтому наиболее популярны эти курсы у представителей гостиничной сферы. При этом остается открытым вопрос об охвате этой программой реального бизнес-сектора. Действительно ли она работает на привлечение туристов или остается номенклатурной? И пока не появились показатели эффективности программы, туристическим компаниям и другим представителям отрасли остается заниматься самообразованием и готовиться к новым стандартам работы, которые вступят в силу в ближайшие годы. К таким, например, можно отнести обязательную аттестацию гидов-переводчиков. Сегодня в Приморском крае специалисты могут пройти эту процедуру добровольно (см. Досье «ЗР». - Прим. ред.).

В целом же на Дальнем Востоке подготовка кадров остается под контролем работодателя. И те компании, которые в этом действительно заинтересованы, проводят тренинги и повышают квалификацию сотрудников. Можно проследить становление такого образования в сфере туризма по опыту федеральных операторов - одно время были очень популярны онлайн-тренинги, вебинары и прочие формы удаленного обучения. Сейчас становится ясно, что повышать квалификацию необходимо на местах, и для того, чтобы улучшить качество услуг, руководство крупных компаний выезжает в регионы и лично общается с менеджерами.

- Насколько остро Приморский край нуждается в специалистах туристической отрасли? Отмечается ли кадровый голод по отдельным видам деятельности?

- К счастью, сказать, что у нас все плохо - нельзя. Ситуация на туристическом рынке труда стремительно меняется. Если несколько лет назад действительно регистрировали серьезный кадровый голод, то сегодня он в значительной степени утолен. Особых успехов здесь добилась ресторанная сфера: благодаря усилиям рестораторов, создался ореол высокой доходности профессии, появилась конкуренция среди официантов, что благотворно сказалось на качестве обслуживания. Теперь и туристы из России и других стран, и представители ресторанной сферы столицы отмечают, что в Приморье появился достаточно высокий уровень гастрономии, а персонал предоставляет сервис высокого уровня.

Достаточный приток специалистов отмечается и в гостиничной сфере Приморского края. Привлекают работников возможности карьерной лестницы: быстрому росту сотрудников способствует структура управления гостиницами. Аналогичная структура отсутствует в туристических компаниях - здесь есть только несколько позиций, и рост профессионализма обычно происходит по принципу high potential, то есть за счет расширения сферы знаний, а не смены должностей. Молодым специалистам такой подход не всегда близок. Не прибавила привлекательности работе в туристической компании и тенденция индивидуального туризма, когда путешественник формирует тур самостоятельно, принимая на себя все риски и ответственность, отказываясь от услуг турфирм.

Ряд сложностей возникает и в профессии экскурсовода. Когда во Владивостоке открывался Приморский океанариум, «Билетур» выступал его оператором. И, помимо продаж билетов, мы организовывали экскурсии. Для проведения экскурсий на территории океанариума требовалась дополнительная аттестация, и в тот момент гидов серьезно не хватало. Мы решили провести обучение экскурсоводов и столкнулись с тем, что аттестацию согласились пройти только гиды в возрасте. Из молодежи интерес проявили только три-четыре человека. В настоящий момент ситуация меняется, и это радует. Ведь Владивосток - молодой город, и у многих туристов он ассоциируется с динамикой, поэтому путешественники хотят видеть молодых экскурсоводов, способных подавать материал в современном формате. Откликаясь на этот запрос, ДВФУ организовал проект, помогающий интегрировать в создание туристических продуктов людей разного возраста и разных профессий. Эти экскурсионные проекты создаются после тщательного анализа рынка, и мы отмечаем, что такой формат молодежи очень интересен. Они видят, что могут быть востребованными. Таким образом, можно утверждать, что в Приморье профессия экскурсовода стремительно молодеет.

- Вовлечение молодежи в туристическую сферу деятельности благотворно сказывается на индустрии Приморского края?

- Молодежь нередко способствует развитию малого бизнеса, а с малых шагов начинается развитие большого бизнеса и рост туристической привлекательности. Например, малый и средний бизнес могут развить такое интересное направление, как сапсерфинг - катание по морю на доске с веслом (от английского Stand Up Paddle, что означает «cтоя с веслом»). Для людей из западной части России - это очень привлекательный вид отдыха, и его необходимо развивать как туристический магнит. Для большого бизнеса это направление не будет маржинальным, но для малого предпринимательства оно подойдет идеально. В ведении малого бизнеса находятся и малые средства размещения, которые также способствуют развитию туристической сферы. Сувенирная продукция - тоже история для мелких и средних предпринимателей. Пока рынок находится только в развитии, но уже радует, что благодаря местным умельцам сувениры Приморья могут похвастаться уникальным и неординарным дизайном. Все вышеперечисленные направления бизнеса - прекрасные стартапы, и молодым предпринимателям есть куда расти и чем заниматься в туристической отрасли.

Досье "Золотого Рога": В рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, с 2017 года в Приморье введена добровольная аттестация гидов и гидов-переводчиков. Она помогает гидам познакомиться с процедурой и подготовиться к прохождению обязательной аттестации, введение которой планируется к 2019 году. Для русскоговорящих гидов ее прохождение будет обязательно раз в пять лет, а для экскурсоводов, принимающих иностранных туристов - раз в два года. При этом для экскурсоводов, не прошедших обязательную аттестацию и компаний, привлекающих их к работе, предусмотрена административная ответственность. Легальность гида проверяется посредством сканирования QR-кода на бейдже, который отсылает на сайт туристско-информационного центра Приморского края со списком аккредитованных экскурсоводов.

На фото: Коммерческий директор ОАО «Приморское агентство авиационных компаний» Татьяна Солодовникова: «Молодежь нередко способствует развитию малого бизнеса, а с малых шагов начинается развитие большого бизнеса и рост туристической привлекательности».

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