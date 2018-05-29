www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.27 р. 100 JPY: 56.9 р.
EUR: 72.83 р. 10 CNY: 97.39 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Откроем Приморье
Распечатать

Ночь – самое время идти в музей

29 Мая 2018, 17:15 | Приморье

Ночь музеев привлекает интерес туристов к обновленным культурным объектам города

 
 
Ночь музеев-2018 стала для Владивостока одним из «топовых» событий мая: восемь площадок города, принявших участие в акции, пропустили через себя по меньшей мере тысячи гостей, заинтересованных в познании культуры и истории города и края. Это мероприятие, в силу своей значимости, учтено и в Государственной программе Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы.
 
По центральным улицам Владивостока, где расположено большинство музеев акции, было сложно пройти уже начиная с обеда 19 мая, хотя основной массив, конечно, пришелся на вечернее время.
 

 

 

 

 

 
 
Среди площадок акции – Музей имени Арсеньева, Дом путешественника Арсеньева, Центр современной культуры «Хлебозавод», Центр современного искусства «Заря», картинная галерея, экскурсионное бюро, галерея «Арка», Дом чиновника Суханова и океанариум на Русском острове.
 
Количество гостей Ночи музеев в 2018 году увеличилось в том числе и за счет туристов: невооруженным глазом можно было наблюдать интерес к акции со стороны гостей из Китая, Южной Кореи, Японии. Некоторые из них добрались даже до музеев не в центральной черте города и посмотрели на дом Владимира Арсеньева, а также на экспонаты в «Хлебозаводе». Во многом этому способствовала и хорошая погода в субботу. 
 
Крупномасштабная всероссийская акция «Ночь музеев» - отличный способ привлечь интерес не только местной молодежи, но и иностранного туриста к культуре и истории города. Слабый интерес туриста к посещению музеев в Приморье отмечали еще два года назад на одном из заседаний по развитию туризма в крае: тогда туроператоры высказывались, что в сознании большинства людей «музеи предстают полузабытыми организациями с однообразной и устаревшей экспозицией». С тех пор в Приморском крае многое изменилось: здесь не только появились современные культурные объекты, интересные молодому горожанину и туристу («Хлебозавод», «Заря» и др.), но и обновились традиционные музеи. Например, в музее Арсеньева многое теперь можно не только посмотреть, но и потрогать, и даже послушать. Результат налицо и в других культурных учреждениях края: как отметили в Приморской государственной картинной галерее, если за 2016 год галерею посетили 1950 иностранцев, то в 2017 году результат составил уже 4473 иностранца. Продвижению культурных объектов Приморья на международном рынке туризма способствуют и власти края – в рамках реализации государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы.
 
- В музее Арсеньева перенимается и используется передовой опыт российских и зарубежных музеев, - отмечал директор музея имени Арсеньева Виктор ШАЛАЙ. – Мы используем новые методы в подаче материала, а также сопровождаем экскурсии звуковыми и визуальными эффектами, чтобы зритель лучше погружался в атмосферу музея.
Музей Арсеньева, по словам руководителей, имеет большую аудиторию, но намерен и дальше расширять ее за счет иностранного интереса. 
 
Почти у каждого культурного объекта Владивостока сегодня есть собственная программа привлечения туристов, в том числе через турфирмы Приморья, которые в последние годы работают с музеями активнее. Немаловажно продвижение в социальных сетях: почти любой музей города имеет активную страничку ВКонтакте, в Фэйсбуке и в Инстаграме, что автоматически привлекает интерес молодежи. Но яркое участие Владивостока в специализированной всероссийской акции «Ночь музеев», конечно же, играет одну из главных ролей: по тому, как город участвует в акции, туристы судят и об отношении его жителей к своей истории и культуре, а значит и о стремлении и способности привлекательно и интересно презентовать ее.
 
Фото автора
 
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.    Газета "Золотой Рог", Владивосток.
 
 
Автор:
Теги: туризм  Ночь музеев 













Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru