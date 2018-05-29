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Ночь – самое время идти в музей
29 Мая 2018, 17:15 | Приморье
Ночь музеев привлекает интерес туристов к обновленным культурным объектам города
Ночь музеев-2018 стала для Владивостока одним из «топовых» событий мая: восемь площадок города, принявших участие в акции, пропустили через себя по меньшей мере тысячи гостей, заинтересованных в познании культуры и истории города и края. Это мероприятие, в силу своей значимости, учтено и в Государственной программе Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы.
По центральным улицам Владивостока, где расположено большинство музеев акции, было сложно пройти уже начиная с обеда 19 мая, хотя основной массив, конечно, пришелся на вечернее время.
Среди площадок акции – Музей имени Арсеньева, Дом путешественника Арсеньева, Центр современной культуры «Хлебозавод», Центр современного искусства «Заря», картинная галерея, экскурсионное бюро, галерея «Арка», Дом чиновника Суханова и океанариум на Русском острове.
Количество гостей Ночи музеев в 2018 году увеличилось в том числе и за счет туристов: невооруженным глазом можно было наблюдать интерес к акции со стороны гостей из Китая, Южной Кореи, Японии. Некоторые из них добрались даже до музеев не в центральной черте города и посмотрели на дом Владимира Арсеньева, а также на экспонаты в «Хлебозаводе». Во многом этому способствовала и хорошая погода в субботу.
Крупномасштабная всероссийская акция «Ночь музеев» - отличный способ привлечь интерес не только местной молодежи, но и иностранного туриста к культуре и истории города. Слабый интерес туриста к посещению музеев в Приморье отмечали еще два года назад на одном из заседаний по развитию туризма в крае: тогда туроператоры высказывались, что в сознании большинства людей «музеи предстают полузабытыми организациями с однообразной и устаревшей экспозицией». С тех пор в Приморском крае многое изменилось: здесь не только появились современные культурные объекты, интересные молодому горожанину и туристу («Хлебозавод», «Заря» и др.), но и обновились традиционные музеи. Например, в музее Арсеньева многое теперь можно не только посмотреть, но и потрогать, и даже послушать. Результат налицо и в других культурных учреждениях края: как отметили в Приморской государственной картинной галерее, если за 2016 год галерею посетили 1950 иностранцев, то в 2017 году результат составил уже 4473 иностранца. Продвижению культурных объектов Приморья на международном рынке туризма способствуют и власти края – в рамках реализации государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы.
- В музее Арсеньева перенимается и используется передовой опыт российских и зарубежных музеев, - отмечал директор музея имени Арсеньева Виктор ШАЛАЙ. – Мы используем новые методы в подаче материала, а также сопровождаем экскурсии звуковыми и визуальными эффектами, чтобы зритель лучше погружался в атмосферу музея.
Музей Арсеньева, по словам руководителей, имеет большую аудиторию, но намерен и дальше расширять ее за счет иностранного интереса.
Почти у каждого культурного объекта Владивостока сегодня есть собственная программа привлечения туристов, в том числе через турфирмы Приморья, которые в последние годы работают с музеями активнее. Немаловажно продвижение в социальных сетях: почти любой музей города имеет активную страничку ВКонтакте, в Фэйсбуке и в Инстаграме, что автоматически привлекает интерес молодежи. Но яркое участие Владивостока в специализированной всероссийской акции «Ночь музеев», конечно же, играет одну из главных ролей: по тому, как город участвует в акции, туристы судят и об отношении его жителей к своей истории и культуре, а значит и о стремлении и способности привлекательно и интересно презентовать ее.
Фото автора
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Автор:
Теги: туризм Ночь музеев
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