Применить власть в экологии

Создание гармоничной среды для сосуществования природы и человека остается приоритетной задачей развития Приморья

Осуществление государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы опирается на государственную волю, на опыт специалистов и ученых и на массовую поддержку населения. В этом - гарантия решения самых сложных проблем, с которыми сегодня сталкивается наш регион.

В минувшем году на передний план борьбы за экологию в Приморье вышли акции и меры по укрощению угольной пыли, которая отравляет жизнь жителей Находки и ряда других ближайших к угольным терминалам населенных пунктов.

Укрощение пыли

Решение проблемы вышло на самый высокий государственный уровень - она взята на контроль Президентом РФ, потребовавшим безусловной приостановки по закону деятельности стивидорных компаний при повторных нарушениях ими санитарного и экологического законодательств и расторжения в таких случаях с ними договоров аренды.

Отечественные законодатели также предприняли жесткий прессинг в отношении открытой перевалки угля, потребовав убрать его в закрытые терминалы, чтобы не отравлялись воздух и прилегающие к портам акватории. К 2020 году включительно стивидоры должны выполнить это требование.

В решении этой общероссийской проблемы сегодня ключевая роль принадлежит и приморской региональной власти, которая взяла курс на безусловное оздоровление окружающей среды и отстаивание интересов населения, пострадавших от непродуманного техногенного воздействия портовиков.

В марте этого года девять находкинских стивидорских предприятий заключили соглашение о сотрудничестве в решении проблемы с угольной пылью с администрациями Приморского края и Находкинского ГО. Портовики на первом этапе обязались применять комплексные меры по охране окружающей среды, выделив на эти цели свыше 1,5 млрд. рублей на ближайшие два года.

На минувшей неделе врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО и ряд руководителей российских госстуктур на полях XXII Санкт-Петербургского международного экономического форума подписали очередной ряд пятисторонних соглашений с находкинскими компаниями «Восточный порт», «Находкинский морской торговый порт» и «Малый порт», взявшими на себя дополнительные меры по улучшению экологической ситуации в Находке.

Согласно этим соглашениям стивидоры в течение этого года должны подготовить планы мероприятий по переходу их предприятий на технологии перевалки угля, минимизирующие негативное воздействие на окружающую среду, обеспечить оборудование своих промплощадок системами видеонаблюдения для контроля работы систем пылеподавления и соблюдения технологического процесса перегрузки угля. Обязательно должны быть установлены приборы контроля выбросов в атмосферный воздух и автоматический пункт наблюдений за метеорологическими параметрами. Обязательным становится использование средств пылеулавливания при хранении угля, установка пылезащитных экранов высотой более двух метров вблизи населенных пунктов, земельных участков ООПТ и объектов, расположенных в пределах 500 метров от границы санитарно-защитной зоны. Постоянным становится экологический мониторинг загрязнения окружающей среды угольной пылью и других видов загрязнений.

При неблагоприятных погодных условиях, которые могут резко повысить содержание угольной пыли в воздухе, компании должны прекращать перевалку, дробление и сортировку угля открытым способом.

Губернатор отметил: «Совсем закрыть угольные терминалы нельзя, ведь там работают тысячи людей, поэтому мы вместе с Росморпортом, Минтрансом и Росприроднадзором подписали эти соглашения со стивидорами. Компании будут с помощью новых технологий работать над улучшением экологической ситуации в городе. Мероприятия, предусмотренные документами, будут выполнены уже в ближайшее время». По его словам, аналогичные соглашения в ближайшее время будут заключены и с остальными стивидорными компаниями края.

Кстати, надо отметить, что ОАО «Терминал Астафьева» совместно с корпорациями Marubeni и Schade уже приступил к проектированию комплекса закрытой перевалки угля.

Нейтрализация стоков и бой отходам

В преддверии очередного курортного сезона особенно обескураживающе выглядит то, что по данным надзорных органов лишь несколько владивостокских пляжей пригодны для купания в море. Купаться небезопасно из-за того, что многие годы неочищенные канализационные стоки - бытовые и предприятий - попадали прямо в море. Вместе с кишечной палочкой, тяжелыми металлами и другой заразой. Очистные сооружения для их очистки построены, но еще не все стоки заведены на них.

В конце прошлого года на одном из рабочих совещаний под председательством вице-губернатора Приморья Гагика ЗАХАРЯНА была поставлена задача: к концу 2018 года практически все стоки завести на очистные и завершить все основные работы по реконструкции сетей канализации Владивостока.

К настоящему времени уже 85% канализационных стоков города подаются на очистные, и только четверть былого их объема попадает в бухту Золотой Рог.

Вице-губернатор выразил уверенность, что поставленная задача выполнима, и после ее решения экология города значительно улучшится: «Отчетливо виден «свет в конце тоннеля» в столь значимом и длительном для города проекте. С уверенностью можно сказать, что благодаря работе федеральных и краевых властей удалось реализовать нужный для жителей и экологии Владивостока проект. Комплекс очистных сооружений, построенный во Владивостоке, действительно впечатляет - я много ездил по стране, но такого еще не видел».

На одной из встреч с журналистами в начале этого года Гагик Захарян отметил, что в сфере ЖКХ будут активно решаться и другие проблемы улучшения экологии края. В частности, активно с Газпромом и предприятиями энерго-топливного комплекса будет осуществляться программа газификации края до 2020 года. Ее реализация позволит значительно улучшить качество воздуха, которым мы сегодня дышим.

На минувшей неделе руководитель выбранного на конкурсной основе приморского регионального оператора по обращению с бытовыми отходами «Спецзавода №1» Евгений ШИРЯЕВ сообщил на совещании у Гагика Захаряна, что предприятие уже приступило к этой деятельности. Сейчас проводится ознакомление со всеми объектами по переработке и утилизации мусора, заключаются договоры с 13 компаниями, которые занимаются оборотом твердых коммунальных отходов по всему краю и выстраиваются отношения с 260 организациями, которые работают по вывозу отходов.

На этом совещании директор департамента по ЖКХ Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО сказала, что региональный оператор должен будет заниматься не только чистотой и отходами в муниципалитетах, но и заниматься просвещением населения, внедрением раздельного сбора и глубокой переработкой отходов с производством из вторсырья востребованной продукции. «Во многом проблема чистоты наших городов и районов зависит от уровня культуры самих жителей. Раздельный сбор мусора будет эффективен только тогда, когда люди сами захотят сортировать мусор в своей квартире», - отметила она.

Сохранить редкую живность

Забота о приморской природе, ее богатом биоразнообразии в крае требует серьезных усилий. Особенно это касается редких краснокнижных видов приморской флоры и фауны.

В начале этого месяца генеральный директор АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра» Сергей АРАМИЛЕВ представил Андрею Тарасенко программу сохранения этого зверя в Приморье.

В крае сейчас проживает около 400 особей краснокнижной кошки или две трети от всей численности вида в дикой природе.

Сергей Арамилев на этой встрече, в частности, отметил, что для спасения тигра от людей необходимо принять меры по усилению инспекторского надзора и переориентировать интересы населения в сферы, где оно и звери не пересекаются на одной тропе: «На службу охотнадзора на весь Приморский край приходится всего 60 человек. Рядом с каждым охотником и браконьером инспектора не поставишь. Поэтому должны приниматься комплексные меры. Это касается и решения вопроса о запрете вырубки липы. Чем больше люди будут зарабатывать на меде, на сельском хозяйстве, тем меньше у них будет потребности идти в лес и убивать животных на продажу. Тигр не может жить без копытных, а копытные - без леса. А древесная продукция, мясо копытных - основной ресурс населения, живущего в сельской местности».

Андрей Тарасенко отметил, что работа по противодействию браконьерству усиливается, и краевая администрация обязательно будет взаимодействовать в вопросе сохранения краснокнижного зверя и с АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра», и с другими общественными и экологическими организациями. И обязательно на самом высоком уровне продолжит отстаивать свою позицию о прекращении вырубки ключевого медоноса края - липы.

Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы содержит множество аспектов деятельности, которая должна вывести и край, и Владивосток на лучшие места экологических рейтингов территорий, которые из-за досадных проблем для нашего региона оказались недоступны. И эту работу сегодня возглавляют люди, которые видят возможности серьезного улучшения приморской экологии и комфорта проживания населения.

ИТОГИ

Год экологии поставил рекорд

Когда в конце прошлого года в Приморье подводились итоги Года экологии, руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Александр КОРШЕНКО отметил, что в регионе за 2017 год было проведено рекордное количество массовых мероприятий экологической направленности - свыше 1500. Соответственно выполнение краевой программы показало более чем 100-процентную эффективность. И на этом положительном фоне прозвучала идея не расставаться с опытом прошлого года и «превратить Год экологии в Век экологии».

И надо сказать, в целом это пожелание выполняется. В этом году в крае успешно продолжаются социально-образовательные проекты «Эколята», «Молодые защитники природы», викторины, выставки, конкурсы рисунков, экологические уроки, субботники и волонтерские акции по уборке проблемных территорий. Снова приморцы активно встретили «День земли» и «Марш парков», сотни тысяч людей вышли на субботник, и многие участвовали в мероприятиях двухмесячника по очистке городских территорий во Владивостоке. Убрали мусор, привели все в порядок, посадили сотни тысяч саженцев и бессчетное количество цветов - на общественных пространствах городов и сел, на территориях предприятий, возле своих домов.

И, как в прошлом году, в этом, в октябре, на о. Русском намечен уже 12-й международный экологический форум «Природа без границ», в преддверии которого предстоит провести сотни акций и приложить множество усилий к решению в крае главных проблем природоохраны.

На фото: Амурские тигры стали двойным символом: с одной стороны они пока- зывают всю мощь дикой природы, а с другой - ее хрупкость, требую- щую защиты.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ