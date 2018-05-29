Да грядет рододендрон!

Зеленый наряд города создают разнообразие деревьев и кустарников, а также многообразие оформительских решений

Наши приморские города украшают высшие растения, которым находится место в общественном пространстве. Они у нас везде, хотя многие отмечают, что зелени с каждым годом становится меньше, возникают территории, где ее вообще нет или очень мало. Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы требует сохранения богатства городской флоры и гармоничного ее развития на основе новых решений.

На вопросы о логике озеленения современного города Деловая газета «Золотой Рог» попросила ответить заместителя начальника отдела текущего содержания и озеленения управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Ольгу ЦОЙ.

- Ольга Геннадьевна, в чем эта «зеленая логика» заключается?

- Создание элементов озеленения основывается на принципах организации комфортной пешеходной среды и среды для общения, насыщения ими востребованных жителями общественных пространств. На территориях, занятых зелеными насаждениями, устраиваются благоустроенные сети пешеходных и велосипедных дорожек, устанавливаются объекты разных центров притяжения населения.

При проектировании озелененных пространств учитываются факторы биоразнообразия и непрерывности озелененных элементов городской среды, обеспечиваются визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с городской застройкой, определяется объемно-пространственная структура насаждений.

Работы по озеленению у нас выполняются в комплексе и в контексте общего зеленого «каркаса» нашего Владивостока, обеспечивающего для жителей доступ к неурбанизированным ландшафтам, возможность для занятий спортом и общения, физический комфорт и улучшение визуальных и экологических характеристик городской среды.

Основными типами насаждений и озеленения у нас являются: массивы, группы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды посадок – аллейные, рядовые, букетные и другие.

На территории города используются два вида озеленения. Стационарное – это посадка растений в грунт и мобильное – это посадки в контейнеры, вазоны и другие специальные передвижные емкости, создающие архитектурно-ландшафтные объекты. Эти объекты – газоны, сады, цветники, площадки с кустами и деревьями – располагаются на естественных и искусственных элементах рельефа, крышах и фасадах зданий и сооружений.

- Какие виды, породы деревьев и кустарников у нас активно используются?

- Перечень перспективных для озеленения дальневосточных городов видов был разработан сотрудниками Ботанического сада ДВО РАН еще 30 лет назад. Он взят за основу, и это определяет разнообразие зеленого наряда нашего города.

- Что выводится из оборота?

- Сухостойные, аварийные, фаутные, перестойные, больные деревья, кустарники и лианы, не подлежащие лечению и оздоровлению. С целью улучшения санитарного состояния зеленых насаждений загущенные насаждения прореживаются, а неперспективный самосев удаляется.

Ежедневно в наше управление поступают многочисленные заявления о необходимости выполнения работ по обрезке деревьев. Это связано с тем, что деревья, высаженные в период активного градостроительства Владивостока в 1960-1970-е годы, сейчас массово отмирают в возрасте наибольшего декоративного и средообразующего эффекта – 40-50 лет.

Все работы по содержанию, восстановлению, сносу зеленых насаждений, в том числе капитальный ремонт и реконструкция объектов ландшафтной архитектуры, должны проводиться только по согласованию с органом администрации города Владивостока, наделенным полномочиями в области охраны окружающей среды, экологической безопасности и рационального природопользования.

Снос зеленых насаждений производится на основании соответствующего разрешения. Его выдача и закрытие осуществляется в соответствии с административным регламентом предоставления этой муниципальной услуги.

- Что было намечено в планах по озеленению этого года, и в какой степени выполняется пожелание мэра о посадке в городе рододендронов?

- Главой города были поставлены задачи по высадке в этом году 2 000 вечнозеленых хвойных деревьев и 3 000 рододендронов, и еще – 3 500 саженцев кустарников других пород. Из лиственных деревьев запланированы посадки рябины обыкновенной, каштана конского, ореха маньчжурского, груши уссурийской, березы плосколистной и катальпы.

В связи с ограниченным финансированием посадки в большей мере направлены на восстановление зеленых насаждений, уничтоженных недобросовестными гражданами и в результате воздействия других антропогенных факторов.

Досье "Золотого Рога": Масштабы воровства зеленых насаждений во Владивостоке поражают специалистов. Так, из высаженных в этом году во время традиционного весеннего субботника 250 кустов рододендронов к 10 мая была зафиксирована пропажа уже 39 кустов.

- Когда традиционно кустарники и деревья высаживаются?

- В наиболее оптимальное время – весной и осенью, когда растения находятся в естественном обезлиственном состоянии или в состоянии пониженной активности своих физиологических процессов.

Весенние посадки проводятся после оттаивания и прогревания почвы до начала активного распускания почек и образования побегов, а осенние – с момента опадения листьев до устойчивых заморозков. Хвойные породы лучше всего переносят пересадку в марте-начале апреля и в августе-начале сентября.

- В какой степени в этом деле помогают субботники?

- Они у нас в городе организуются с учетом выполнения работ по озеленению с участием всех желающих. Информация о местах проведения посадок заблаговременно размещается на официальном сайте администрации.

В день проведения субботника на территориях, определенных к высадке саженцев, организуются наличие инвентаря, возможность полива, подвоз посадочного материала и растительной земли. Саженцы выдаются всем желающим с указанием места для высадки и консультацией специалиста о том, как ее правильно сделать.

- Какой уход за этими посадками осуществляется?

- Это целый комплекс агротехнических мероприятий, направленных на выращивание устойчивых и высокодекоративных насаждений. Он производится с учетом специфичности среды произрастания растений и интенсивности режима их использования. Уход за новыми посадками деревьев и кустарников осуществляется путем полива и осмотра состояния растений. Но они требуют и просто бережного к себе отношения.

И мы призываем жителей Владивостока беречь зеленое богатство нашего города.

Пусть оно радует нас своей красотой и дает нам неоценимую пользу для физического здоровья и внутреннего душевного состояния!

Инициативные горожане активно участвуют в озеленении Владивостока.



Досье "Золотого Рога": Сегодня на озелененных территориях Владивостока произрастают такие деревья, как дуб монгольский; береза маньчжурская, даурская, плосколистная и повислая; ясень маньчжурский и пенсильванский; ольха волосистая; липа амурская; клен мелколистный, американский и ясенелистный; осина Давида; бархат амурский; катальпа бигнониевидная; яблоня маньчжурская; груша уссурийская; орех маньчжурский; слива уссурийская; акация белая; боярышник перистонадрезанный и Максимовича; тополь черный, корейский, симона и пирамидальный; каштан конский; маакия амурская; пихта цельнолистная; робиния лжеакация; лиственница даурская; абрикос обыкновенный и маньчжурский; черемуха азиатская, мака и обыкновенная; ильм долинный и мелколистный; ива Шверина; сосна обыкновенная, густоцветковая и кедровая корейская; липа амурская и мелколистная; рябина обыкновенная и амурская; ель обыкновенная, корейская и симинская; тис остроконечный, ягодный; калопанакс или диморфант. Из кустарников для озеленения города в основном применяются калина буреинская; чубушник тонколистный и обыкновенный; жимолость Максимовича и Маака; спирея японская, калинолистная, вангутта, извилистая и серая; форзиция свисающая, обыкновенная и яйцевидная; аморфа кустарниковая; шиповник даурский; вейгела ранняя и розовая; калина Саржента; дерен белый; вишня войлочная; кизильник многоцветковый и блестящий; рябинник рябинолистный; сирень обыкновенная и амурская.

На верхнем фото: Перечень перспективных для озеленения дальневосточных городов видов был разработан сотрудниками Ботанического сада ДВО РАН еще 30 лет назад. Он взят за основу, и это определяет разнообразие зеленого наряда нашего города.

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