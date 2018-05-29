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День защиты детей в окружении львов и тигров
29 Мая 2018, 11:48 | Приморье
Приморский Сафари-парк предлагает отдых для всей семьи
Семейный отдых - один из самых популярных видов туризма в Приморье. Благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, регион может похвастаться широким предложением туров выходного дня, предназначенных для аудитории самого разного возраста. И в преддверии Дня защиты детей выбор такого маршрута становится очень актуальным. Деловая газета «Золотой Рог» предлагает провести этот детский праздник на новых территориях Приморского Сафари-парка.
Приморский Сафари-парк - один из самых знаменитых зоопарков региона. Попавшая в 2015 году в объективы телекамер федеральных СМИ дружба козла Тимура и тигра Амура принесла ему широкую известность. Парк по-прежнему интересен и сегодня: в мае на его территории снималась популярная передача о путешествиях «Орел и решка». Обусловлено такое внимание необычным форматом: Приморский Сафари-парк является ландшафтным, а посетители и животные находятся на одной территории без барьеров - решеток, стекол. На огромном участке леса, размером 16 Га гости парка могут наблюдать за жизнью как хищных представителей фауны, так и травоядных.
Жемчужиной зоопарка являются его хищные обитатели из семейства кошачьих. Сафари-парк - одно из немногих мест России, где туристы могут увидеть амурского тигра, дальневосточного леопарда и даже льва. С мая территория обзавелась новым парком для еще одного семейства кошачьих. Сегодня здесь не проводится регулярных экскурсий, но посетители могут гулять самостоятельно столько времени, сколько захотят. Кроме животных Приморского края, на новом участке, размером 7 Га, будут демонстрироваться некоторые яркие экзотические виды. В настоящее время здесь живут африканские львы, горный лев или пума и рыси.
На другом участке ландшафтного парка разные виды хищников содержатся вместе. Соседями в этом парке стали гималайские медвежата, лисы, енотовидные собаки, выдра, дальневосточные коты. Посетители также могут увидеть красных волков и серого, которые содержатся в отдельных вольерах. Обитателей этого парка можно фотографировать, но нельзя кормить и трогать. А вот в парке копытных туристы могут с удовольствием погладить и угостить животных. На пяти гектарах этого участка свободно перемещаются олени, косули, кабаны, а также кролики и водоплавающие птицы. Многие животные являются ручными и сами выходят к людям, что очень радует самых юных посетителей Приморского Сафари-парка. Впрочем, и взрослых ласковые животные не оставляют равнодушными.
Фото автора
Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Автор:
Теги: туризм приморский сафари-парк
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