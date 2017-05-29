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Дайверы Приморья очистят акваторию и прибрежную зону острова Русский

29 Мая 2017, 18:00 | Приморье

В рамках международного дня очистки водоёмов, который пройдёт в воскресенье, 4 июня, дайверы вместе с юными участниками экологического проекта «Океан без границ» очистят акваторию и прибрежную зону в районе мыса Ахлёстышева на острове Русский.

Как рассказали в краевом департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, в акции могут принять участие все желающие.

«Любителям подводного плаванья, которые примут участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться заранее, предъявив сертификат», – уточнили специалисты.

По словам организаторов, дайверам бесплатно заполнят баллоны и при необходимости выдадут недостающее оборудование, а всем, кто будет убирать мусор с прибрежной территории, – инвентарь, мешки для мусора, перчатки.

Помимо уборки территории, всех желающих ждёт насыщенная программа.

«Для детей пройдёт мастер-класс по изготовлению поделок из собранного мусора, также ребятам покажут и расскажут все об аквалангистском оборудовании. Все участники будут награждены памятными дипломами», – рассказали в департаменте.

Акция пройдёт в воскресенье, 4 июня, в 11.00. По вопросам участия в нем можно обратиться по телефонам: 2(423)519-959, 2(423)71-17-75 – Семененко Сергей, 2(423)91-03-24 – Глотова Ирина. Подобрать снаряжение можно будет в пятницу, 2 июня, с 11.00 до 19.00 по адресу Кирова, 25А.

Напомним, в России 2017 год объявлен Годом экологии. В ежегодном Послании Президент России Владимир Путин отметил, что по всей стране надо заняться уборкой загрязнённых территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населённых пунктов.
 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: остров русский  год экологии 



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