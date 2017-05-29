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Крестный ход из Владивостока отправляется в Сирию
Ранее его участники уже побывали на базах Северного и Балтийского флота, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Владивостокской епархии.
«Проходящий Крестный ход со списком главной святыни Владивостокской епархии — Порт-Артурской иконы Божией Матери «Торжество Пресвятой Богородицы» — отправляется на российскую военную базу Хмеймим в г. Тартус (Сирия). Проведение Крестного хода благословил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл», - говорится в сообщении на сайте епархии.
Как сообщили представители РПЦ, до этого крестный ход побывал в г. Североморск, Калининград и Балтийск. В каждом из них приморские делегаты встретились с моряками и рассказали им историю владивостокской иконы.
«Последним местом, которое посетит Крестный ход с Порт-Артурским образом Божией Матери «Торжество Пресвятой Богородицы», станет российская военная база Хмеймим в г. Тартус Сирийской Арабской Республики. Там делегация Владивостокской епархии собирается передать святыню в дар Сирии — в воинский храм святого праведного воина Феодора Ушакова», - рассказал священник Алексей Сабанский.
По словам представителей епархии, проведение акции было поддержано владивостокскими меценатами и Морским собранием г. Владивостока.
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