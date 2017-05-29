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Во Владивостоке восстановили права уволенного работника
В день увольнения ему не выплатили окончательный расчет, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Прокуратура Первореченского района г. Владивостока провела проверку по обращению бывшего работника местной компании о нарушении его трудовых прав.
В ходе надзорных мероприятий доводы заявителя подтвердились. Установлено, что в нарушение требований ст. 140 ТК РФ работодателем не произведен окончательный расчет с работником в день его увольнения.
В связи с выявленными нарушениями в сфере оплаты труда прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.
По результатам его рассмотрения должностное лицо подвергнуто административному штрафу в размере 6 тыс. руб.
Кроме этого, прокурором вынесено представление об устранении выявленных нарушений. Во исполнение требований прокурора нарушенные трудовые права работника восстановлены.
Иван КРЫШАН.
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